Председатель Антикоррупционной службы Олжас Бектенов рассказал некоторые подробности дела о хищении средств "Казахтелекома", передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Уголовное дело расследуется по фактам хищения средств АО "Казахтелеком". Та информация, что мы вчера дали, пока это вся информация на сегодня. Сумма устанавливается, там ряд эпизодов. Я думаю, мы как только проведем соответствующие экспертные следствия, сумму назовем. Но могу сказать, что суммы миллиардные", - сказал Олжас Бектенов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Мажилиса.

Ранее стало известно, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы.