Кайрат Сатыбалдыулы задержан Антикоррупционной службой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы", - говорится в сообщении ведомства.

В Антикоррупционной службе отметили, что проверяют причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

"Расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - добавили в ведомстве.

Кайрат Сатыбалдыулы - племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.