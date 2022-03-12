Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане стало причиной ослабления карантинных мер - решение об этом 11 марта приняли на заседании МВК. По этой же причине будет закрыт инфекционный стационар в Тобыле, сообщили 11 марта на брифинге в РСК.

- Если раньше у нас регистрировались сотни и десятки случаев заболеваний КВИ, то на 10 марта было всего 11 случаев, а в целом статистика стала снижаться: 5, 3 и 2 случая в день, - отметил заместитель руководителя ДСЭК Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ. - Поэтому тенденция положительная, оптимистичная и обнадеживающая.

- Какая сейчас обстановка в стационарах? Кого сейчас в основном госпитализируют?





- Уже с 10 марта у нас не госпитализируют в инфекционный стационар в Тобыле, - ответила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА. - Там сейчас находятся всего 28 человек, которые будут долечиваться и выписываться домой. Все больные, которые будут выявляться, госпитализируются в модульный инфекционный стационар в микрорайоне Аэропорт.

- А если заболеваемость снова вырастет, инфекционный стационар в Тобыле откроют?

- Ситуацию с заболеваемостью КВИ мы держим на контроле. Если будет рост заболеваний, то койки снова развернут.

- Когда в регион придут вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт»?

- Минздрав сообщил нам только о поставке вакцин Sinopharm и QazVac - предположительно в конце марта. По поводу указанных вами российских вакцин информацию о поставке из Минздрава мы пока не получали.

Анжела Бексултанова также отметила, что в Костанайской области в ближайшее время расширят контингент для ревакцинации Pfizer Comirnаty. Но какие это будут категории населения, пока неизвестно.

Фото РСК