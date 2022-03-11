Отмена Ashyq и масок на улице: коронавирусные ограничения ослабят в Казахстане
Tengrinews.kz
В Казахстане отменяют часть коронавирусных ограничений. Соответствующее решение приняла Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВК.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Сообщается, что под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана. В совещании приняли участие представители государственных органов и руководители регионов.
"Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан принято решение отменить:
Первое. На всех объектах в регионах, находящихся в "желтой" и "зеленой" зонах эпидемиологического риска:
- обязательное использование мобильного приложения Ashyq;
- требования по соблюдению социальной дистанции;
- обязательную термометрию.
Второе. Обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска.
Третье. Ограничение допуска на работу в очном режиме (объекты сферы услуг) для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19.
Четвертое. Обязательное лабораторное тестирование методом ПЦР при въезде и выезде с вахты для сотрудников организаций, работающих вахтовым методом", - говорится в сообщении.
Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан.
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