В настоящее время в Казахстане сформированы запасы основных продовольственных товаров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.

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"По информации регионов и Союза торговых сетей, в стабилизационных фондах и в торговых объектах сконцентрированы запасы сахара, которых достаточно для удовлетворения спроса населения в течение 3 месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расширения географии поставщиков и снижения рисков проводится работа по закупке сахара-сырца из других стран для производства готового сахара.

"У Казахстана имеется возможность ввоза до конца августа 250 тысяч тонн сахара без уплаты таможенных пошлин", - уточнили в ведомстве.

Для поддержания цен на сахар на стабильном уровне центральными и местными исполнительными органами будет предприниматься ряд мер, включая использование "оборотной схемы" торговыми объектами и интервенции из стабилизационных фондов.

Ранее стало известно, что из России временно запретят экспортировать зерновые культуры, белый сахар и сахар-сырец тростниковый в страны ЕАЭС.