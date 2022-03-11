Таможенная подкомиссия одобрила решение о введении временного запрета на вывоз зерновых культур, белого сахара и сахара-сырца тростникового из Российской Федерации в страны ЕАЭС. Как сообщили в пресс-службе минэкономразвития, мера будет действовать до 31 августа 2022 года в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

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"В четверг, 10 марта, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение о введении временного запрета на вывоз зерновых культур из Российской Федерации в страны ЕАЭС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что мера является временной и будет действовать до 31 августа 2022 года в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным минпромторгом России.

Также на прошедшем заседании подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового из РФ до 31 августа 2022 года.

"Запрет будет действовать в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых минсельхозом", - говорится в сообщении министерства.

Телеграм-канал @FINANCEkaz прокомментировал эту новость так:

Россия наложила запрет на экспорт зерна и ограничила экспорт сахара в Казахстан и другие страны ЕАЭС. Оказывается, что даже внутри экономического союза можно остановить экспорт и импорт.



📍 Почему это проблема для нас? В 2020 году Казахстан импортировал сахара из РФ на $172,6 млн. Ещё на $20 млн мы импортировали зерна. @FINANCEkaz очень надеется, что Министерство торговли в этот раз подготовилось как следует и в стабилизационных фондах достаточно сахара, чтобы хотя бы отчасти сократить неминуемый скачок цен на него.



📍 Что с нашим сахаром? За январь–сентябрь 2021 года в стране произвели 195,5 тысяч тонн сахара - в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Однако это только 43% от потребления. При этом за тот же прошлый год сахар подорожал на треть по всей стране. При этом в 2020 году местного сахара было всего чуть больше 15%.