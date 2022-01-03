Агентство по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начало расследование на предмет ценового сговора, передает Informburo.kz.

Митинг в Жанаозене против повышения цен на газ. Мангистауская область, 2 января 2022 года

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева правительство примет меры по ситуации в Жанаозене, сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин.

Глава правительства отметил, что создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Для исполнения поручения главы государства будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.

"Агентство по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начало расследование на предмет ценового сговора. На данный момент собственники АЗС Мангистауской области в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр", – говорится в сообщении.

Премьер добавил, что будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ с помощью установления ценовых коридоров.

"Правительство, акимат Мангистауской области совместно с органами прокуратуры примут меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка", – подчеркнул Аскар Мамин.