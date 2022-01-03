Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Агентство по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начало расследование на предмет ценового сговора, передает Informburo.kz.
Митинг в Жанаозене против повышения цен на газ. Мангистауская область, 2 января 2022 года
По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева правительство примет меры по ситуации в Жанаозене, сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин.
Глава правительства отметил, что создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Для исполнения поручения главы государства будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.
"Агентство по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начало расследование на предмет ценового сговора. На данный момент собственники АЗС Мангистауской области в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр", – говорится в сообщении.
Премьер добавил, что будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ с помощью установления ценовых коридоров.
"Правительство, акимат Мангистауской области совместно с органами прокуратуры примут меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка", – подчеркнул Аскар Мамин.
Накануне жители нескольких населённых пунктов Мангистауской области вышли на улицы с протестом против повышения цены на автомобильный газ.
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