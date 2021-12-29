Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам визуальной информации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности", - говорится в сообщении.

Одно из нововведений предусматривает размещение объявлений, рекламы, прейскурантов, ценников, меню, указателей и другой визуальной информации на государственном языке, при необходимости - на русском и (или) других языках, если иное не предусмотрено законодательными актами Казахстана.

Ранее в Костанае, в региональной палате предпринимателей, прошла встреча с депутатом мажилиса Юлией КУЧИНСКОЙ, которая рассказывала о сути поправок, важных для бизнеса.