Очередное слушание дела по обвинению заместителя руководителя управления образования Костанайской области Мендыгуль Альжановой прошло в суде № 2 Костаная 27 декабря.

Руководитель управления образования настаивала на том, что ее заместитель не нанесла ущерба ведомству / Фото из архива "НГ"

Альжанова обвиняется в том, что в конце 2020 года похитила путем мошенничества часть средств, выданных управлением образования на премии сотрудникам ко Дню первого президента и Дню независимости РК. Согласно материалам дела, она сначала раздала работникам премии в размере двух должностных окладов, а потом попросила некоторых из них вернуть по половине оклада, объяснив, что деньги выдали по ошибке. В итоге присвоила 769 780 тенге.

21 декабря в суде допросили в качестве свидетеля руководителя управления образования Зауре Байменову. Она попросила исключить управление из числа потерпевших, так как не считает, что госучреждению нанесли материальный ущерб. В связи с этим отказалась и от иска к Альжановой, заявив, что для нее «слова Альжанова и мошенничество несовместимы».

- Суд рассматривает уголовное дело в отношении Альжановой в пределах обвинения, - сообщил в понедельник об итогах рассмотрения ходатайства судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ. - Государственный обвинитель возражал против исключения управления образования из числа потерпевших. Следователь антикоррупционной службы сразу признал представителя учреждения потерпевшей, о чем вынес соответствующее постановление. В управлении с этим согласились и не оспорили. Сумма, которая фигурирует в деле, признана ущербом. В связи с чем постановляю в ходатайстве управления образования об исключении его их числа потерпевших отказать. Ходатайство обжалованию не подлежит. Оспорить его можно будет только в апелляции.

Суд приступил к изучении материалов дела.

Очередное заседание назначено на 5 января.