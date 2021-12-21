В суде № 2 Костаная продолжают рассматривать уголовное дело в отношении заместителя руководителя областного управления образования Мендыгуль АЛЬЖАНОВОЙ.

По версии обвинения, подсудимая присвоила почти 77 тысяч тенге / Кадр из видеоконференции

Альжанова обвиняется в том, что в конце 2020 года похитила путем мошенничества премии, выданные сотрудникам ко Дню первого президента и Дню независимости РК. Согласно материалам дела, она сначала раздала работникам премии в размере двух должностных окладов, а потом некоторых из них попросила вернуть по половине оклада, объяснив, что деньги выдали по ошибке. В итоге общий ущерб составил 769 780 тенге.

Сегодня, 21 декабря, в суде в качестве свидетеля допросили руководителя управления образования области Зауре БАЙМЕНОВУ. Она сообщила, что руководит управлением с сентября 2020 года.

Зауре Байменова / Фото из архива "НГ"

- В конце 2020 года в управлении сложилась экономия средств, - пояснила Байменова. - Ко мне поступили служебные записки от руководителей структурных подразделений и методических отделов о премировании особо отличившихся сотрудников. Кого конкретно премировать, я обсуждала с тремя своими заместителями. Критерии: отсутствие дисциплинарных взысканий и работа на должности больше нескольких месяцев.

Еще одним условием для премирование было отсутствие кредиторской задолженности у самого управления. Как отметила Байменова, в материалах дела есть сведения о том, что приказ о премировании вышел 18 ноября 2020 года, когда еще имелась кредиторская задолженность.

- Сразу хочу пояснить, что к моменту выдачи премий, 3 декабря, эта задолженность была погашена, поэтому мы ничего не нарушили, - сказала руководитель управления образования. - Приказ о премировании мы могли аннулировать в любой момент и так бы и сделали, если б не погасили кредиторскую задолженность. На тот момент мы работали небольшим составом, у многих была дополнительная нагрузка. Исходя из этого и формировали список тех, кому начислить премии. В списке было более 100 человек, некоторых из них я даже не знаю лично.

- Вы были в курсе, что Альжанова начислила премии свыше положенной нормы? - спросила государственный обвинитель.

- Нет такого нормативного документа, который регулирует, какой положен размер премий, а какой не положен. Все зависит от суммы экономии, от количества сотрудников, которым начисляется премия, от их заслуг.

- Альжановой вменяют хищение путем мошенничества 769 780 тенге. Вы согласны с этой суммой ущерба, нанесенного управлению образования? - поинтересовался судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ.

- Я считаю, что ущерб не был нанесен управлению образования, - ответила Зауре Байменова. - Сотрудникам назначили премии, они их получили, поэтому никакого ущерба не было. Антикоррупционная служба заявила, что мы - потерпевшая сторона, но мы с этим не согласны. И, пользуясь случаем, я хочу заявить ходатайство об исключении управления образования из числа потерпевших.

- То есть, гражданский иск на сумму ущерба вы Альжановой предъявлять не будете? - уточнил судья. И спросил: - Альжанова согласовывала с вами возврат премий в размере 0,5 оклада с некоторых сотрудников?

- Предъявлять иск мы не будем, - ответила Байменова. - Мы обсуждали, кто из сотрудников переработал, вносили предложения. Мне вообще непонятно, в чем здесь мошенничество. Слова мошенничество и Альжанова для меня несовместимы. Я знала ее, как рядового специалиста, она - профессионал своего дела.

В конце Зауре Байменова напомнила, что ходатайствует об исключении управления образования из числа потерпевших.

Сегодня также допросили заместителя руководителя управления образования Жапаргуль ЖУМИНУ. На момент начисления премий она работала начальником отдела и была на испытательном сроке, поэтому премия ей была не положена.

- Но одна из моих сотрудниц Ташенова сказала, что ей начислили больше, чем положено, то ли на два, то ли на половину оклада, - пояснила Жумина. - Я не знала, какой у нее оклад. Знала, что мне премия не положена, поэтому особо не вникала в ее слова.

Судья заметил, что в ходе расследования Жумина давала немного другие показания:

- "Ташенова сказала, что ей начислили много денег, я была удивлена, - зачитал первоначальные показания свидетельницы Оразбай. - Потом она пояснила, что что-то нужно кому-то вернуть". Это ваши показания?

Жумина согласилась и добавила, что ей, как руководителю отдела, никто никаких указаний о премировании не давал, в том числе и Альжанова.

Очередное слушание этого дела назначено на 27 декабря