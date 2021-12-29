Фейерверк к Новому году отменили в Костанае
29 декабря 2021, 13:47 | Культура
Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в пресс-службе акимата областного центра. Отмену праздничного салюта объяснили "текущей эпидемиологической ситуацией в стране, в целях профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции при массовых скоплениях граждан".
Фото из архива "НГ"
В акимате также отметили, что фейерверка в этом году не будет в Нур-Султане, Алматы и других городах республики.
Напомним, днем ранее глава города Кайрат Ахметов сообщил, что фейерверк в новогоднюю ночь все же запустят.
В итоге предновогодняя программа в Костанае будет выглядеть следующим образом:
|Время
|Мероприятия
|10.00
|Легкоатлетический пробег «Новогодняя карусель»
|19.00-20.00
|Конкурсная программа «Жақындап қалған жаңа жыл»
|20.00-21.00
|Шоу–программа «Что за лев этот тигр?».
Время движения городского общественного транспорта остается без изменений.
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