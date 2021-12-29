Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в пресс-службе акимата областного центра. Отмену праздничного салюта объяснили "текущей эпидемиологической ситуацией в стране, в целях профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции при массовых скоплениях граждан".

Фото из архива "НГ"

В акимате также отметили, что фейерверка в этом году не будет в Нур-Султане, Алматы и других городах республики.

Напомним, днем ранее глава города Кайрат Ахметов сообщил, что фейерверк в новогоднюю ночь все же запустят.

В итоге предновогодняя программа в Костанае будет выглядеть следующим образом:

Время Мероприятия 10.00 Легкоатлетический пробег «Новогодняя карусель» 19.00-20.00 Конкурсная программа «Жақындап қалған жаңа жыл» 20.00-21.00 Шоу–программа «Что за лев этот тигр?».

Время движения городского общественного транспорта остается без изменений.