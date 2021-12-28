Брифинг акима Костаная Кайрата АХМЕТОВА прошел сегодня, 28 декабря, в РСК. Глава областного центра сразу отметил: по всем основным показателям "цифры положительные, динамика есть".

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- В областной бюджет в этом году поступило более 91 млрд тенге налогов, что составило 107,5% и превысило план, - сообщил аким. - Улучшение жилищных условий наших граждан - один из главных приоритетов. В этом году ввели 320 000 кв. м жилья, что составило 116% по сравнению с уровнем прошлого года. Более 15 млрд тенге выделено на подвод коммуникаций к новым домам и благоустройство территорий рядом с ними. В хорошем и удовлетворительном состоянии сейчас 406 км городских дорог, улучшились дороги на окраинах, сделан ремонт на 104 км улиц с грунтовым покрытием. Ввели в эксплуатацию Корейский мост стоимостью 4,2 млрд тенге. На благоустройство 300 дворов выделили 3,7 млрд тенге. В этом году благоустроили 17 детских площадок на сумму более 100 млн тенге. Больше не смогли сделать по вине недобросовестных подрядчиков, но в следующем году эту работу продолжим.

Как доложил Ахметов, продолжатся также газификация улиц, ремонт пассажирских лифтов в многоэтажных домах, ремонт улиц, строительство жилья. Есть проблемы в связи с удорожанием стоимости строительных материалов, но в следующем году стройки даже на самых проблемных объектах планируют завершить.

Наши читатели заметили, что в этом году городская елка украшена намного скромнее, чем в прошлом. Поэтому мы поинтересовались, куда делись прошлогодние конструкции и игрушки, а также сколько средств выделили на новогоднее украшение города

- Да, новогодняя елка, в этом году украшена по-другому, - ответил Кайрат Ахметов. - Ее дизайном занималась алматинская фирма. Прошлый дизайн сохранялся три года подряд. К сожалению, с вами соглашусь, дизайн скромнее. Но это, скорее всего, дело вкуса. В Костанае установили три елки, на оформление которых выделили 6,8 млн тенге. Всего на оформление города ко всем праздникам, включая новогодние, Наурыз, майские и другие, из бюджета города выделили 47 млн тенге.

На вопрос о том, зачем в декабре в районе КЖБИ кронировали деревья, о чем также сообщили наши читатели, глава города отреагировал резко:

- А когда их кронировать? Кронируем осенью и зимой, если погода позволяет, при минус 3-5 градусах. Я в этом нарушение не вижу. Тем более, что кронируем в основном по заявлению жителей, которые об этом просят.

На вопрос о том, не собирается ли акимат ужесточить требования по безопасности при приемке детских конструкций, на которые в этом году много нареканий, аким ответил, что все конструкции принимаются только м сертификатами соответствия

- Не могу сказать, что в этом вопросе все прекрасно, - уточнил Кайрат Ахметов. - Все конструкции принимаем только с сертификатами. Если есть недочеты, подрядчики стараются их устранять. Есть, конечно, и недобросовестные подрядчики. Наши дети тоже, бывает, балуются, ломают детские конструкции, здесь не все так однозначно. Есть условия договора, есть сертификаты, на это и ориентируемся.

Отвечая на вопросы, аким города сообщил, что после открытия нового Ледового дворца старый перестанет функционировать, потому что "он морально устарел", но здание пустовать не будет. Его переоборудуют под дворец единоборств.

- На следующий год завершим проблемные ремонты улиц Сьянова, Шипина, которые планировали закончить в этом году, - сказал Ахметов. - Строительство трех проблемных домов в микрорайоне Юбилейный тоже планируем завершить.

Рассказывая о планах на новогоднюю ночь, аким города сообщил, что будут гулянья, праздничная программа, а завершится все фейерверком - "как на День независимости".

- Хочу всех костанайцев поздравить с Новым годом! Пожелать благополучия. Цифры у нас растут, показатели положительные. Мы, со своей стороны, будем больше и лучше работать на благо жителей города, - этими словами Кайрат Ахметов завершил брифинг.