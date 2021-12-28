Костанайский конькобежец Денис КУЗИН на 4-м этапе Кубка мира в Канаде завоевал бронзу и тем самым подтвердил свое право на участие в 24-х Олимпийских играх. Выступление в Калгари могло стать одним из последних в карьере спортсмена, но теперь Денис принял решение повременить с уходом из спорта.

На чемпионате четырех континетов, прошедшем в том же Калгари несколько днями позже, Кузин занял уже первое место / Фото twitter.com/ISU_Speed

Сейчас Кузин в Костанае. Корреспонденты "НГ" встретились с Денисом после тренировки на катке "Технодом Арена".

- Это был ответственный для меня год, потому что он мог стать заключительным в моей карьере, - рассказал Кузин. - Я думал, что если не получится отобраться на Олимпиаду, то я закончу профессионально выступать. Я был к этому морально готов. Но собрался и попробовал отдать все силы. На будущую Олимпиаду урезали квоты для участников - если раньше со всего мира приезжали 40 конькобежцев, то в этом году их будет около 30-ти. Поэтому борьба была серьезной.

На своей странице в Instagram Кузин писал, что после трех провальных попыток ему удалось побить свой же рекорд и завоевать лицензию: "Получается, и в 33 года можно ещё бороться".

- Год назад я ещё перенес операцию, а потом через несколько дней заболел ковидом и мой сезон вылетел в прошлом году в никуда, - добавляет в беседе с "НГ" Кузин. - И так было очень сложно из-за ограничений пандемии, мы тренировались даже дома на балконе. Я думал, что мне будет сложно восстановиться. Я не верил, что получится, потому что я никогда не становился на чемпионате Казахстана вторым. Но я понимал, почему так происходит. Если говорить в целом о 2021 годе, то он для меня был эмоционально тяжелым. Сборы были по три месяца, приезжали на недельку домой и снова на сборы. Мы все-таки хотим оправдать доверие тех, кто верит в меня: близких, руководства, тренеров и болельщиков. Даже самому себе доказать, что я еще что-то могу! С 2013 года я не мог побить свой рекорд, а в этом году получилось.

1000-метровую динстанцию костанайский спортсмен преодолел за 1.07,63 минуты, побив собственный рекорд (1.07,71 минуты) и установив новый национальный рекорд.

- О планах после завершения карьеры я пока не думал, потому что очень сложно настроиться на победу, если всё время тратить на планы, - сообщил Кузин. - Я уже не помню, что я почувствовал, когда выиграл лицензию. Я был в эйфории, был очень рад. Это будет у меня четвертая Олимпиада. Она такая самая-самая. Я стремился к этому результату. Болельщикам могу пожелать только здоровья, потому что в наши дни это самое главное.

24-е олимпийские игры пройдут в феврале 2022 года в столице Китая. За право проводить олимпиаду боролся и Казахстан, но южная столица проиграла Пекину всего 4 голоса.

В декабре "НГ" опросила спортивных журналистов региона о том, что они считают важным в уходящем году. Успехи Дениса Кузина оценили сразу несколько экспертов. Подробнее о спортивных итогах 2021 года - в выпуске "НГ" от 6 января.