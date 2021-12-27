Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сегодня, 27 декабря, встретился с Олегом Пирогом - мальчиком, который спас детей в пожаре. А также с семьей Умурзаковых, которая из-за пожара лишилась жилья.
Как сообщили в пресс-службе главы региона, в семье четверо детей в возрасте от 2-х до 8 лет. После пожара живут у родственников.
Мухамбетов вручил им ключи от 3-комнатной квартиры по пр. Абая. Как пояснили "НГ" в пресс-службе, жилье арендное, плата составляет около 2-3 тысячи тенге. Если жильцы будут своевременно оплачивать коммунальные услуги, они смогут воспользваться правом на приватизацию квартиры.
Олег Пирог получил от акима области благодарственное письмо и ноутбук.
- В первую очередь выражаю благодарность родителям Олега за достойное воспитание детей, - сказал Архимед Мухамбетов. - Валентина Владимировна, желаю вашей большой и дружной семье всяческих благ, здоровья, счастья и благополучия. Героя - Олега - еще раз благодарю за отвагу, смелость и самоотверженность. Желаю великолепных результатов в учебе, устремлений к знаниям и творчеству. Пусть все мечты сбываются!
Олег живет с папой и мамой и еще пятью братьями и сестрами.
"Предприниматели области готовы отметить героический поступок Олега и подарить ценные подарки", - сообщили в пресс-службе акима области.
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