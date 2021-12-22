Тушение пожара на электрической подстанции в Аулиекольском районе прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Костанайской области. Как сообщили в ведомстве, возгорание произошло сегодня, 22 декабря, в 6:09.

"В тушении принимали участие силы и средства негосударственной противопожарной службы. Через несколько минут на помощь добровольным пожарным поспешили подразделения государственной противопожарной службы и принялись производить пенную атаку. На месте развернулся оперативный штаб, который следил за обстановкой на пожаре", - говорится в сообщении.

Горело трансформаторное масло. Огонь распространился на площади 70 кв. м и представлял угрозу для ближних трансформаторов.

Всего в ликвидации огня участвовали два пожарных поезда со станции Тобол и п. Кушмурун, 2 единицы пожарной техники АЦ-40, КамАЗ с песком, а также 40 сотрудников личного состава.

Пожар потушили в 12:49. Никто из людей не пострадал.

Причину пожара выясняют специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС.

Фото ДЧС КО