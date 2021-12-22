Котельные поселка переведены на резервное питание, поэтому детсады и школы без тепла. По словам местных жителей, батареи в их домах едва теплые. Детей из садиков и школ отправили по домам. Свет в поселке есть, предприятия работают.

Трансформатор на подстанции установлен в конце 1960-х годов, сейчас в нем горит масло.

По словам акима п. Кушмурун Сапара КУРМАНГАЛИЕВА, электроподстанция загорелась сегодня, 22 декабря, рано утром - в 6 часов. Тушением пожара занимаются работники энергоучастка, пожарные из службы ЧС Аулиекольского района и ЧС п. Кушмурун. Кстати, поселковым пожарным давно нужна новая машина для тушения огня.

На 12.00 тушение все еще продолжалось. Руководители энергоучастка не могут назвать причину возгорания до окончания расследования.

По неофициальным данным, причиной могли стать дождь и изношенность оборудования подстанции.

"НГ" запросила комментарий в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

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Автор - гражданский журналист "НГ"

