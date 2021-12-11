В департаменте полиции Шымкента прошли увольнения и задержания после смерти мужчины на допросе. Случай расследует департамент специальных прокуроров, сообщает Sputnik.kz.

Нурболат Жумабаев / Фото из семейного архива

Начальник департамента полиции Шымкента Ералы Жумаханбетов прокомментировал расследование резонансной гибели 31-летнего мужчины после допроса в отделении полиции.

"При задержании и доставлении сотрудниками полиции была применена физическая сила. Одному из них в здании стало плохо и по приезду скорой помощи констатирована его смерть. В отношении должностных лиц полиции возбуждены уголовные дела, которые в целях объективности расследуются департаментом специальных прокуроров", - написал Жумаханбетов на своей странице в Facebook.

Также в сообщении указано, что руководители, которые не обеспечили должный контроль за действиями своих подчиненных, уволены из органов внутренних дел. Их действиям в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка.

"Для установления всех обстоятельств чрезвычайного происшествия в город Шымкенте прибыла комиссия из МВД во главе с заместителем министра", - заключил начальник городской полиции.

Напомним, 8 декабря в городе Шымкент по подозрению в совершении краж автотранспортных средств задержаны двое жителей Костанайской области, ранее судимые за имущественные преступления и разбой. Один из подозреваемых Нурболат Жумабаев потерял сознание и скончался в полиции Шымкента. Прибывшие медики скорой помощи констатировали его смерть. Родители умершего уверены, что сына забили до смерти полицейские. Адвокат Талгат Есимов рассказал, что мужчину и его друга держали в отделении больше трех часов без правозащитника.

По словам отца погибшего, его сын вместе с другом приехали в Шымкент за невестой - 17 декабря должна была состояться свадьба.

В социальных сетях выложено видео, где отец погибшего Еркара Жумабаев показывает на теле своего мертвого сына следы от травм.