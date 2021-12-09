Полиция утверждает, что у задержанного произошел сердечный приступ, сообщает Ratel.kz.

Вечером 8 декабря в одном из кабинетов департамента полиции города Шымкента во время допроса скончался 31-летний парень.

Нурболат Жумабаев / Фото из семейного архива

По официальным сообщениям полиции, задержанный был доставлен в ДП по подозрению в угоне дорогостоящих автомобилей. Во время допроса он внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание. "Ему была срочно вызвана скорая помощь, однако мужчина скончался еще до приезда медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, точная причина смерти выясняется", - сообщили в полиции.

Между тем, родственники скончавшегося парня уверены – молодого человека запытали на допросе.

Мы связались с родным братом умершего – Жанболатом.

Выяснилось, что погибший – житель Костаная Нурболат ЖУМАБАЕВ 1990 года рождения. Известно, что ранее он отбывал наказание за кражу, однако год назад был освобожден условно-досрочно как человек, твердо вставший на путь исправления. После освобождения он вернулся в Костанай, работал, собирался жениться. Его девушка проживала в Шымкенте, и именно на встречу с ней он и поехал в Шымкент.

- Еще 7 декабря я разговаривал с ним по телефону. Он сказал, что у него все в порядке. А 8 декабря мне позвонили друзья из Шымкента, сообщили, что Нурболата вместе с еще одним его приятелем задержала полиция. А потом из полиции позвонили и предложили… забрать тело! Друзья сразу наняли адвоката, который пришел в полицию. Адвокат сообщил, что увидел на теле следы синяков и побоев, - рассказал Жанболат. - Я живу в Нур-Султане, но сейчас срочно выехал в Шымкент. Собираюсь лично осмотреть тело брата. Нурболат никогда не жаловался на сердце, он раньше занимался лыжным спортом. Как у него мог случиться сердечный приступ - я не представляю! Я буду добиваться полного расследования инцидента!

По имеющимся данным, делом уже занялось управление собственной безопасности ДП г. Шымкента. Второй задержанный, приятель умершего Нурболата, допрашивается следователями УСБ.