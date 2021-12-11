В Казахстане утвердили изменения в Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. Об этом вечером 10 декабря на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития Бакытжан Качаков, передает Tengrinews.kz.

"Хочу обрадовать всех!!! Сегодня утвердили изменения в Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. В соответствии с новыми нормами теперь можно:



- Пополнить вклад в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилья. При этом в течение трех лет необходимо будет оформить жилищный заем.



В то же время премия государства и ставка вознаграждения будут выплачиваться на сумму вклада с учетом пополненных средств.



- Приобретать земельный участок для строительства индивидуального дома или строить индивидуальный жилой дом на своем земельном участке.



Вместе с тем нельзя передавать вклад о жилищных строительных сбережениях в качестве залога", - написал замглавы Комитета.

Публикацию чиновника позже прокомментировала глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

"Ура!!! БЛАГОДАРИМ Министерство индустрии и инфраструктурного развития, а особенно Комитет по делам строительства. Все комментарии, разъяснения и подробности завтра с утра в отдельном посте", - написала она в своем Facebook.

Ранее глава "Отбасы банка" анонсировала скорое появление возможности пополнения депозитов с использованием пенсионных накоплений.

"Мы готовы включить кнопку пополнения депозитов уже 16 декабря 2021 года и четыре выходных дня открывать спецсчета и открывать депозиты. Мы готовы обеспечить техническую поддержку, чтобы наши земляки могли за праздничным дастарханом, открывая свой ноутбук или загрузив с домашнего компьютера, перечислять свои единовременные пенсионные выплаты на депозиты "Отбасы банка", - написала Ляззат Ибрагимова.