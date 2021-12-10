Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова анонсировала скорое появление возможности пополнения депозитов с использованием пенсионных накоплений, передает Tengrinews.kz.

По ее словам, процесс принятия изменений в правила по использованию единовременных пенсионных выплат ускорится. Министерство индустрии и инфраструктурного развития планирует раньше срока опубликовать приказ, который откроет новые возможности.

"Мы готовы включить кнопку пополнения депозитов уже 16 декабря 2021 года и четыре выходных дня открывать спецсчета и открывать депозиты. Мы готовы обеспечить техническую поддержку, чтобы наши земляки могли за праздничным дастарханом, открывая свой ноутбук или загрузив с домашнего компьютера, перечислять свои единовременные пенсионные выплаты на депозиты "Отбасы банка", - написала Ляззат Ибрагимова.

Она добавила, что в целях информационной безопасности платформа доступна только с казахстанских IP-адресов и рассчитана на работу с планшетных или стационарных компьютеров.

Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития заявляли, что перевести пенсионные излишки из ЕНПФ на депозит в "Отбасы банк" можно будет лишь с 2022 года.

9 декабря Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.