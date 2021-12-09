Прежние пороги будут действовать вплоть до 1 апреля 2022 года. Об этом поручении Касым-Жомарта Токаева Правительству сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в своем Instagram-аккаунте.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев прислушался к многочисленным обращениям граждан относительно решения об увеличении пороговых значений пенсионных накоплений.

Значения будут увеличены в результате повышения со следующего года минимальной заработной платы. Как известно, основная задача пенсионной системы – обеспечить необходимый достаточный доход гражданам после выхода на пенсию. В этой связи решение об увеличении порога пенсионных накоплений – шаг в правильном направлении, - говорится в сообщении. -

Вместе с тем, для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления, Президент поручил Правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

Напомним, о том, что в 2022 году резко вырастут показатели порога достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений стало известно в 3 декабря.