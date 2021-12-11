Выставка костанайского театра кукол открылась в библиотеке им Толстого 9 декабря. На ней собрали около 20 актеров из папье-маше и поролона, а также афиши разных лет. Выставку приурочили к 35-летию театра.

- Театр кукол не только для детей, он сильно изменился и последние два года мы ставим постановки для взрослых, - отмечает заведующая литературной частью кукольного театра Гульмира МЕЙРАМОВА. – В прошлом году алматинский режиссер Дина Жумабаева поставила спектакль «Старик и море», а в этом году Антон Зайцев поставил «Пиковую даму». На выставке мы собрали действительно экспонаты, по ним сразу видно, что куклы уже немного подустали. Некоторые из них работают с 1986 года.

По слова организаторов, на выставку отобрали кукол из числа тех, что не задействованы в текущих постановках. Здесь же одна из самых старых актрис – кукла Маша, которая 6 лет назад получила новую жизнь. Теперь она переделана в красную шапочку.

- Кукла Маша участвовала в открытии самого первого театрального сезона, - говорит и.о. художественного руководителя театра Юлия СЕМЕНОВА. – Тогда театр находился еще в старом здании на ул. Толстого. Тот спектакль с Машей мы давно списали, потому что декорации пришли в негодность. А кукла осталась и теперь играет в наших новогодних спектаклях. Маша сделана на очень хорошей машинке, потому что за 35 лет ничего не сделалось с ее лицом. Сделали на века. Сама кукла на деревянной основе, а фигура из папье-маше.

Актриса Ирина КОРНИЕНКО в театре кукол с июня 1987 года, пришла сюда через полгода после первой премьеры.

- Первые годы я работала помощником режиссера, помогала актерам, - вспоминает Ирина. – Сейчас больше играют молодые актеры, а я преподаю сценическую речь и кукловождение. Передаю свой опыт. Конечно, у меня не одна любимая кукла. К примеру, мышка из теремка. Почему? Не знаю, она прикольная. Она верховая кукла, ею сложно управлять. Во-первых, нужно 45 минут держать руку на весу. И ещё что-то делать, чтобы было видно как работает именно кукла, а не актер своим лицом.

На одной стенке с Машей висят и куклы из поролона – хорошая и плохая рыба. Спектакль с их участием выиграл гран-при «За лучшую сценографию» первого республиканского фестиваля в Алматы в 2002 году.

- Спектакль показывали в черном кабинете в виде мультфильма, - вспоминает Семенова. – Актеров не было видно, а на сцене только рыбы. Одна плывет за своей мечтой, а другая пытается ей помешать. Вот куклы купца, Настеньки. Я в этом спектакле играла нянечку. В нем есть маленькая стойка, которая умеет вращаться, и актерам, которые управляли куклами, приходилось ползать на коленях.

Юлия Семенова добавляет, что в театре к куклам относятся почти как живым. Среди них есть поверье: если ты неаккуратно будешь обращаться с куклой, то она может отомстить – поломаться в самый неподходящий момент или выпасть из руки.

Куклы театральные, конечно, отличаются от тех, что обычно стоят в наших домах. У актеров театра помимо веревочек, привязанных к рукам и ногам, есть специальный внутренний механизм, который помогает кистью руки крутить и кивать головой. Механизм скрыт под юбкой кукол.

Первыми зрителями выставки кукол стали школьники. Специально для них актрисы Ирина Корниенко и Варвара Латыпова показали фрагменты спектаклей с разными видами кукол.

- Это куклы верблюжонок и змея из спектакля «Нужно быть нужным», - говорит Корниенко. – Какие это куклы? Этими куклами управляют на любой ровной поверхности. Такие куклы называются планшетные. Верблюжонком может управлять один актер, но при необходимости его ногами могут управлять 2 актера. А у мышонка и лягушки из спектакля «Теремок» есть трости, которые помогают управлять ими за высокой ширмой. Поэтому такие куклы называют тростевыми.

После каждого отрывка актеры приглашали поуправлять куклами детей из числа зрителей. Они сами двигали куклы и даже пытались составить простые диалоги на русском и казахском языках.

- Я впервые в этом театре, мне все герои очень понравились, - рассказала 8-летняя Юлия КОНОВАЛОВА. – У меня дома тоже есть куклы: лисички и лошадки. Из театральных кукол мне понравились змейка и зайчик-попрыгайчик. А сейчас у меня в руках кукла зайца, она мне понравилось, потому что у нее глаза, как у моего старшего брата.

В конце представления часть кукол актеры театра забрали с собой. Оставшиеся продолжат висеть на стенах библиотеки толстого примерно месяц и вернутся в театр уже в следующем году.

Такую выставку актеры театра организовывают не впервые. Точно также они праздновали и свое тридцатилетие.

Фото Ксении РЕБИК