Главное судебное разбирательство в отношении четырех жителей Рудного, обвиняемых в жестоком избиении двух других рудничан, началось сегодня, 9 декабря, в ювенальном областном суде.

Основное обвинение предъявлено несовершеннолетнему жителю Рудного М. Н., уроженцу Узбекистана. По версии обвинения, именно он втянул в драку четверых своих совершеннолетних друзей: Акылжана САГИМБАЕВА, Серикбола АЛИМОВА, Марата ХАЛЫКОВА и Аскара БАХЫТБЕКОВА. Последний уже выплатил материальный ущерб потерпевшим, поэтому его нет на скамье подсудимых.

Остальные обвиняются в том, что 2 июля жестоко избили Илью Гуриненко и Даниила Метлу. Драка произошла возле магазина "Даулет", куда около 02.25 зашли потерпевшие. Один из них был раздет до пояса, что не понравилось подсудимым. Они сделали замечание по этому поводу, разгорелся конфликт, переросший в драку.

Во время предварительного заседания, которое прошло 30 ноября, адвокат потерпевших Василиса ДЕМЬЯНОВА сообщила, что Гуриненко избили особенно жестоко.

- У него во рту вообще зубов не было! - сказала она. - Он до сих пор восстанавливается.

Но утверждала, что ее подзащитные не против примирения, если подсудимые выплатят заявленный ими материальный и моральный ущерб. Адвокат подсудимых возразил, назвав сумму в 5 млн тенге немаленькой.

Судья Манарбек УРУМБАЕВ дал обеим сторонам время на примирение, отложив слушание до 9 декабря.

К чему пришли участники процесса, нам пока не удалось узнать.

Еще до начала главного судебного разбирательства подсудимые ходатайствовали о недопущении корреспондента "Нашей Газеты".

- Я попросил газету закрыть свое лицо, они закрыли, но я там все равно узнаваем, - пожаловался несовершеннолетний М.Н. - Прошу не допускать СМИ на процесс.

Его поддержали другие подсудимые, их представители и адвокат.

Защитник потерпевших сообщила, что не против присутствия прессы, но попросила закрыть лица потерпевшим. Аналогичное мнение высказала государственный обвинитель.

- С учетом применения ст.29 УПК РК постановляю закрыть процесс и отключить СМИ от онлайн-процесса, - обратился к корреспонденту "НГ" судья Манарбек Урумбаев. - На оглашении приговора вы сможете присутствовать.

Ст. 29 УПК РК действительно ограничивает участие СМИ, если уголовное дело слушается против несовершеннолетнего, но предполагает при этом мотивированное постановление судьи. Официального постановления мы пока не дождались, хотя уже запросили его у секретаря и пресс-службы областного суда.

Закон о СМИ допускает участие журналиста в резонансных и общественно значимых процессах с учетом неразглашения имён и фамилий несовершеннолетних и закрытия их изображений. Имя и фамилию несовершеннолетнего М. Н. мы не указываем, но нам все равно запретили участие в процессе. Возникает еще один вопрос - почему суд с участием несовершеннолетнего не закрыли с самого начала, опираясь на ст. 29 УПК РК?