Уголовное дело сразу против четырех жителей Рудного (двое из них являются уроженцами Узбекистана) начали рассматривать в ювенальном суде Костанайской области сегодня, 30 ноября. Все четверо обвиняются в жестоком избиении двух других рудничан во время драки, которая произошла 2 июля этого года. Основное обвинение выдвинуто против несовершеннолетнего Меделя НУРХАНОВА, который, согласно материалам дела, втянул в драку по предварительному сговору четверых совершеннолетних друзей: Акылжана САГИМБАЕВА, Серикбола АЛИМОВА, Марата ХАЛЫКОВА и Аскара БАХЫТБЕКОВА. Последнего нет на скамье подсудимых, потому что он успел примириться с потерпевшими, выплатив им материальную компенсацию за причиненные физические и моральные страдания. По данным следствия, драка произошла в Рудном возле магазина "Даулет", куда около 02.25 зашли потерпевшие Илья ГУРИНЕНКО и Даниил МЕТЛА.

Подсудимые: Медель Нурханов, Акылжан Сагимбаев, Серикбол Алимов, Марат Халыков

- С целью хулиганства подсудимые совершили насильственные действия против потерпевших и нанесли им множественные удары ногами и руками, причинив вред здоровью средней тяжести, - сообщила государственный обвинитель Мариям СУЛЕЙМАНОВА. - У потерпевших множественные травмы головы, челюсти.

Подробностей конфликта прокурор не сообщила, но в июле в СМИ проходила информация, что один из потерпевших зашел в магазин раздетым до пояса. Это не понравилось пятерым парням, они сделали замечание, после чего завязалась драка. Травмы оказались настолько серьезными, что потерпевший Илья Гуриненко до сих пор восстанавливается.

На вопрос судьи о признании вины все подсудимые ответили, что признают ее частично.

- Насчет челюсти вину не признаю, челюсть я не ломал! - выразил свою позицию Нурханов. - И с хулиганскими побуждениями не согласен, причина скорее была в другом.

После него трое ответили как под копирку: "Вину признаем частично".

- Насчет Гуриненко вину не признаю, - добавил Халыков. - Я его пальцем не тронул, челюсть не ломал!

Потерпевшие Илья Гуриненко и Даниил Метла

На судебном заседании все присутствовали онлайн, поэтому увидеть подсудимых вместе было сложно. Адвокат потерпевших Василиса ДЕМЬЯНОВА сделала замечание, что подсудимым подсказывают ответы. Тогда судья Манарбек УРУМБАЕВ предложил провести следующее заседание в оффлайн-режиме. Адвокат подсудимых Серикжан САРИНОВ сразу согласился.

- Мы уже подавали об это ходатайство, - заявил он. - При соблюдении санитарно-гигиенических норм можно провести выездное заседание суда. Суду будет проще, а так непонятно, кто что говорит, качество интернета отвратительное, а всех нужно выслушать и понять. Уже сейчас нервная обстановка в суде, а что будет дальше? Мы пытались ставить вопрос о примирение, но потерпевшая сторона запросила такую сумму, что собрать ее мои подзащитные не могут.

- О каком примирении можно говорить, если они, совершив такое, даже вину не признают? - возмутилась адвокат потерпевших. - Гуриненко лечится до сих пор, зубы восстанавливает. У него после драки во рту вообще зубов не было! Ездить в суд в Костанай мои подзащитные категорически отказываются, не хотят встречаться с этой компанией, чтобы они не оказывали давление и не настаивали на примирении. Хотя мы уже заявляли, что не против примирения, но при условии выплаты заявленной суммы материального ущерба и морального вреда. Сумма разумная, Бахытбеков уже ее нашел, а остальные еще ни копейки нам не выплатили.

Условия примирения подтвердили и сами потерпевшие. Адвокат подсудимых возразил, что "сумма в 5 млн тенге не маленькая".

- Если ласково говорить, то и змея из норы вылезет, - напомнил казахскую пословицу судья. - Все ребята молодые, есть даже несовершеннолетний, у них еще вся жизнь впереди. Адвокат и сами потерпевшие заявили, что не против примирения, можно же обговорить все условия. Дело для вас должно быть не в сумме, а в том, что все можно решить мирным путем. Тем более, один из подсудимых уже примирился.

Судья дал время сторонам подумать до конца первой декады декабря и к следующему заседанию сообщить, удалось ли им примириться. Он также постановил, чтобы подсудимые в следующий раз приехали в ювенальный суд области, а потерпевших будут допрашивать онлайн.

Кадры из видеотрансляции