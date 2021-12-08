Приговор 35-летнему Александру РУБЧИКОВУ, который отбывает наказание в колонии строгого режима УК 161/2 («четверка»), вынесли 8 декабря в суде № 2 Костаная.

После вступления приговора в законную силу Рубчиков переедет из УК 162/2 в «Черный беркут» /Фото их архива «НГ»

Он признан виновным в том, что 18 января 2021 года в помещении швейного цеха напал на сотрудника колонии, майора полиции Берика ДОЩАНОВА. По версии обвинения, ударил молотком сначала по голове, потом по плечу и ноге.

Прения по этому делу прошли утром 8 декабря.

- По итогам судебного следствия вина в применении насилия к сотруднику колонии нашла свое подтверждение, - сообщил государственный обвинитель Марат БЕЙСЕМБАЕВ. - Рубчиков напал на Дощанова в швейном цехе с молотком и три раза ударил. У подсудимого обнаружены телесные повреждения в виде кровоподтеков. Он совершил тяжкое преступление против сотрудника учреждения, который исполнял свои служебные обязанности. На месте был обнаружен молоток с пятнами бурого цвета. Рубчиков свою вину не признал. И сообщил, что молоток сам упал на Дощанова со шкафа, где стоял ящик с инструментами. Но эти доводы опровергли в суде судмедэксперт и свидетели. Экспертиза признала подсудимого вменяемым, на учете в наркодиспансере он не состоит. Характеризуется посредственно, среди осужденных уважением не пользуется.

Прокурор усмотрел в действиях Рубчикова опасный рецидив преступлений, так тот неоднократно судим. Нынешний срок в костанайской «четверке» отбывает за попытку изнасилования. В связи с чем гособвинитель попросил приговорить Рубчикова к 10 годам лишения свободы в колонии чрезвычайной безопасности «Черный беркут». В этой колонии отбывают наказание совершившие очень тяжкие преступления, в том числе рецидивисты. Локальный участок в колонии чрезвычайной безопасности отдан для приговоренных к пожизненному лишению свободы.

Потерпевший Дощанов с доводами государственного обвинителя согласился и попросил назначить подсудимому наказание по всей строгости закона.

- Подсудимый представляет опасность для общества, - сказал в прениях Дощанов. - Он находится в местах лишения свободы, но ведет себя агрессивно и нападет на сотрудников. Значит, никаких выводов для себя не сделал и на путь исправления не встал. Я хочу, чтобы наказание для него послужило уроком для других осужденных и чтобы они не нападали на сотрудников. Считаю, что он совершил опасное преступление, если бы не зимняя шапка, не знаю, чем бы все закончилось.

Подсудимый Александр Рубчиков заявил, что дело велось с нарушениями:

- Доказательства о том, от чего у потерпевшего образовалась рана на голове, так и не были собраны в суде. Доводы о том, что молоток не мог упасть на него из ящика с инструментами, который стоял на шкафу, так и не были собраны. То, что в деле в качестве вещественного доказательства появился молоток с пятнами бурого цвета, ничего не доказывает. Дощанов сам мог вымазать в крови, никто не доказал, что молоток не упал ему на голову. Были применены недозволенные следственные действия. Прокурор несет отсебятину.

Последнюю фразу Рубчиков повторил несколько раз. Его адвокат также настаивал на том, что вину его подзащитного не смогли доказать в суде.

- Рубчикова признать виновным в совершении преступления по ст. 429 ч. 3 УК РК и назначить ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, - зачитал приговор судья Оразбай САТЫБАЛДЫ. - Частично присоединить неотбытую часть наказания и окончательно назначить Рубчикову 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии чрезвычайной безопасности. Взыскать с подсудимого в фонд потерпевшего 20 МРП и судебные издержки в размере 61 131 тенге.

При разъяснении приговора судья подчеркнул: Рубчиков применил насилие в отношении сотрудника колонии.

- Возможно, потерпевшего спасло то, что он был в зимней шапке, - уточнил Сатыбалды. - Был бы он без шапки, еще неизвестно, какие были последствия. Доводы о том, что молоток упал на него с высоты, были опровергнуты в суде. Вы болезненно отреагировали на замечание Дощанова, поэтому ударили его молотком. В ваших действиях был усмотрен рецидив преступлений, поэтому санкция статьи предполагает наказание от 7 лет и выше. Суд посчитал назначить вам наказание ближе к минимальному пределу, хотя, исходя из судебной практики, такое при рецидивах не применяется.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.