Уголовное дело в отношении осужденного костанайской «четверки» (УК 161/2) Александра РУБЧИКОВА продолжили рассматривать в суде 26 декабря. Он обвиняется в нападении на начальника отдела трудоустройства, майора полиции Берика ДОЩАНОВА.

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Нападение произошло на территории РГП «Енбек» - предприятии, куда трудоустраивают осужденных.

Рубчикова в 2018 году осудили на 3 года 9 месяцев строгого режима за попытку изнасилования. Сейчас он работает в «четверке» бригадиром швейного цеха, где и случился конфликт.

По версии обвинения, 18 января 2021 года, около 18.00, Дощанов зашел в цех в конце смены, чтобы осмотреть его. Увидел много разбросанных вещей и сделал замечание Рубчикову по поводу ненадлежащего санитарного состояния помещения. Осужденному это не понравилось, он схватил со стола молоток и ударил им Дощанова - сначала по голове, потом по правому плечу и по левому колену.

По словам подсудимого, на замечание он отреагировал спокойно, но проверяющий ударил его в пах, потом с высоты на голову Дощанову упал молоток, Рубчиков его подобрал и нанес удары по плечу и по колену.

В связи с противоречиями в деле 26 декабря допросили судмедэксперта КАНТАРБАЕВА, осматривавшего Дощанова.

- Вы делали заключение по травмам Дощанова, - обратился к свидетелю государственный обвинитель Марат БЕЙСЕМБАЕВ. - Могла ли травма головы наступить от свободного падения молотка, если пострадавший сидел? И если молоток падал с высоты 1,2-1,3 м?

- Если с такой большой высоты, то возможно, - отметил Кантарбаев.

- Из показаний подсудимого следует, что потерпевший стоял, - уточнил прокурор. - Возможно ли получить такие травмы головы, если он стоял во весь рост и расстояние от шкафа, в котором лежал молоток до головы, было 10-15 см?

Судмедэксперт ответил, что в таком случае невозможно получить травмы головы, которые он зафиксировал у Дощанова.

- Откуда вы взяли, что я давал показания о том, что Дощанов стоял? - поинтересовался подсудимый у гособвинителя. Тот не ответил.

Берик Дощанов пояснил, что в январе работал начальником отдела трудоустройства в колонии строго режима Костаная. В его функциональные обязанности входило заключение трудовых договоров, трудоустройство осужденных, контроль над трудовыми участками. Но с 15 ноября этого года он уволился в запас.

- Когда работал начальником в колонии, два раза в месяц заступал на дежурство, - сообил Дощанов. - В тот день совершал обход промышленных объектов колонии, одним из последних осматривал швейный цех. В частности, проверял санитарное состояние. На первом этаже было более-менее, на втором - много разбросанных вещей. В цеху было темно, свет падал только из открытого люка, через который я попал на второй этаж. Я сделал замечание Рубчикову по поводу ненадлежащего санитарного состояния и попросил включить свет. В этот момент он на меня напал.

Прокурор уточнил, что ранее Рубчиков по этому эпизоду давал другие показания - говорил, что на замечание Дощанова отреагировал агрессивно, увидел на столе молоток, схватил его и ударил по голове. «Я признаю, что нанес телесные повреждения Дощанову», - зачитал показания подсудимого прокурор.

- Я дал такие показания, потому что на меня оказывали давление, - вступился подсудимый. - Я уже говорил об этом суду.

Суд еще долго выяснял противоречивые моменты этого дела, зачитывал показания других свидетелей, уточнял детали происходящего.

Прения назначены на 6 декабря.