23 ноября в акимате Костаная прошел брифинг с участием исполнительного директора ТОО "ТТС" Алексей БОЙЧЕНКО. Отвечая на вопросы журналистов, и. о. руководителя отдела ЖКХ Нуралы ЕСЕРГЕПОВ заверил, что уже 24 ноября на маршрут № 102 добавят 2-3 автобуса. И добавил: "Интервал сократится до 20 минут".

6 декабря. Остановка "Ледовый дворец". Интервал автобус № 19 - 46 минут

Бойченко был более осторожен в обещаниях:

- Мы также привлекаем водителей тем, что сейчас будем закупать 20 новых автобусов, мы перераспределим их на все маршруты, которые обслуживаем, в частности, на упомянутые №№ 18, 19 и 102, - сказал представитель фирмы-перевозчика. - У нас есть хорошие, исправные автобусы, но они просто стоят под забором, грубо говоря, из-за нехватки водителей. Техники у нас достаточно. В декабре мы закроем все проблемы.

Спустя две недели гражданский журналист "НГ" уже традиционно проверила, что изменилось на трех маршрутах, которые обслуживает ТОО "ТТС".

6 декабря, на улице ноль градусов, отличная погода для начала зимы. Автобусная остановка "Ледовый дворец" по ул. Тауелсиздик. На часах 16.11, только что отъехал 19-й. Ну ничего страшного, ждать долго не придётся - как пояснял Алексей Бойченко, "из-за карантинных мер не было стабильности в работе, а сейчас водители возвращаются на свои рабочие места". И вот уже сбиваешься, какой по счету проезжает автобус № 24, а 19-го всё нет. Когда ожидание превысило 30 минут, несмотря на ноль градусов, начинаешь замерзать. 46 минут ожидания - и подъехал № 19.

6 декабря. Остановка "1000 мелочей". Аптобус № 102 пришел через 32 минуты после предыдущего

В тот же день на остановке "1000 мелочей" интервал 102-го автобуса составил 32 минуты (16.25-16.57) - уже не 45-60 минут, как это было 2 недели назад. Хоть и не соответствует указанному в договоре интервалу, но и такое улучшение значимо для пассажиров.

6 декабря. Остановка "Второй подъем". Автобус № 18, интервал составил 30 минут

6 декабря. Остановка "2-й подъем" по пр. Абая, автобус № 18. При заявленном в договоре с отделом ЖКХ интервале 6-8 минут пришлось ждать 30 минут (17.36 -18.06). Салон переполнен, но пассажиры пытаются протиснуться - это единственная возможность проехать в п. Амангельды и п. Дружба общественным транспортом.

7 декабря. Переполненный салон автобуса № 18. Время - 18.05

Еще до брифинга "НГ" отправила в отдел ЖКХ запрос:

1. Почему отдел ЖКХ допускает работу перевозчика с такими грубыми нарушениями?

2. Когда и какие меры будут приняты к перевозчику,за нарушение условия договора?

3. Является ли перевозчик не заменимым на данных маршрутах ? Можно ли передать эти маршруты более добросовестным перевозчикам?

26 ноября нам предоставили ответ:

"В адрес автопредприятия ТОО "Туристтранссервис" были направлены 3 претензии о неисполнении договорных обязательств на основании данных предоставленных ТОО "ALEMPAY" и 1 претензия на основании акта комиссионной фиксации графика и интервала движения. Также направлено письмо о добровольном расторжении договора об "организации регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа". ТОО "ТТС" не является незаменимым перевозчиком. При расторжении договора на конкурсной основе будет определён перевозчик, которому передадут маршруты".

В телефонном разговоре главный специалист отдела ЖКХ Нурдаулет БЕЙСЕНОВ добавил:

- В суд направлен иск о неисполнении перевозчиком договорных обязательств. На линию 102-го маршрута добавлены два автобуса.

Больше информации предоставлено не было. Хотя вопросы остались. Например, о том, что суд еще не принял решение о последующей деятельности ТОО "ТТС", а перевозчик уже заявил о покупке 20-ти новых автобусов. Означает дли это, что отдел ЖКХ теперь отзовет свои претензии?

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