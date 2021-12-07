Обычно через платформу "Отбасы банка" обрабатывали около 2200 заявок за день, передает Informburo.kz.

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Казахстанцы за последние три дня подали 46 тысяч заявок на снятие пенсионных накоплений через платформу enpf-otbasy.кz.

"По 43 744 заявкам пользователи платформы ждут поступления средств с ЕНПФ на свои специальные счета в "Отбасы банке" на общую сумму 242 млрд тенге. Только 3 декабря от казахстанцев поступило 16 тысяч заявок на использование пенсионных излишков. Это рекорд по количеству поданных заявок, которые поставили казахстанцы с начала года, когда стало возможным использовать единовременные пенсионные выплаты для улучшения жилищных условий и лечения", – сообщили в АО "Отбасы банк".

В обычные дни через платформу обрабатывали около 2200 заявок за день.

По информации банка, казахстанцы на выплаты хотят полностью выкупить жильё, частично погасить ипотеку в банках второго уровня и погасить займы в "Отбасы банке".

"Также очень популярна функция переуступки своих средств родственникам", – отмечается в сообщении.

Несмотря на количество поступающих заявок, платформа enpf-otbasy.кz работает в штатном режиме, без перебоев.

"До конца декабря с её помощью можно использовать сумму единовременных пенсионных выплат, рассчитанную ещё по показателям 2021 года", – напомнили в "Отбасы банке".

О том, что в 2022 году резко вырастут показатели порога достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений стало известно в минувшую пятницу.