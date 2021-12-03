В Комитете госдоходов Министерства финансов ответили на главные вопросы касательно регулирования мобильных переводов и введения понятия "мобильные платежи", передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как сообщили в КГД, получение от банков второго уровня сведений по всем физическим лицам предполагается только с 2025 года.

Критерии по определению количества переводов разрабатываются совместно с банковским сектором.

"Предполагаемые критерии - получение одним лицом множества переводов от 80-100 лиц каждый месяц в течение трех последовательных календарных месяцев. Проект нормативного правового акта по утверждению критериев будет размещен на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения", - сообщили в Комитете госдоходов в ответе на запрос Tengrinews.kz.

В целях выявления недобросовестных предпринимателей, помимо предполагаемой системы управления рисками, предполагается, что на стороне банков будет собираться комплекс доказательной информации.

"К примеру, наличие на прилавке торгового объекта информации о приеме переводов и указание номера телефона, наличие жалоб, поступающих со стороны потребителей, о фактах получения продавцом перевода и невыдачи фискального чека, снижение кассовой дисциплины в течение длительного времени, многократное игнорирование требований и рекомендаций органов государственных доходов о соблюдении предписанных норм и правил и так далее", - перечислили в комитете.

Согласно действующим нормам Налогового кодекса денежным расчетом являются расчеты, осуществляемые за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг посредством наличных денег и расчетов с использованием платежных карточек.

Чтобы избежать ошибок и не наказывать, к примеру, получателей благотворительных взносов, планируется, что как только банки определят потенциального "нарушителя", специалисты органа госдоходов направят ему извещение. Получившие извещение налогоплательщики должны будут предоставить письменное пояснение по предполагаемому нарушению.

Речь о принятом Парламентом в четверг, 25 ноября, законе, который вводит понятие "мобильные платежи" и регулирует мобильные переводы в сфере бизнеса. Отметим, он еще не подписан Президентом. В законе прописана норма, обязывающая банки второго уровня передавать в органы государственных доходов сведения о мобильных платежах и переводах граждан. Нововведение напугало некоторых граждан. Они начали отказываться от приема оплаты через мобильные переводы и переходить на наличный расчет.