Депутаты Сената приняли закон, который вводит понятие "мобильные платежи", это мобильные переводы в качестве оплаты товаров и услуг. За них предприниматели теперь будут платить налоги, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В период пандемии субъекты малого и среднего бизнеса в области торговли и услуг начали повсеместно использовать мобильные переводы, предназначенные исключительно для транзакций между физическими лицами, в предпринимательской деятельности.

В целях законодательного урегулирования данного вопроса предлагается:

определить понятие "мобильные платежи";

узаконить применение онлайн-контрольно-кассовых машин при расчетах за товары и услуги посредством мобильных платежей;

обязать предпринимателей использовать отдельные счета, предназначенные для ведения бизнеса, то есть разделение мобильных переводов на личные и предпринимательские;

обязать банки передавать в органы госдоходов соответствующие сведения", - сообщается в заключении к законопроекту сенатора Ольги Перепечиной.

Как объяснил вице-министр финансов Марат Султангазиев, в режимах налогообложения ничего не изменится.

"Ставка налога не меняется, дополнительных налоговых нагрузок не несет. Только лишь речь идет о том, чтобы отражать легальный оборот.

У нас есть административные штрафы за несвоевременную постановку на учет, есть административная ответственность за то, что он не отразил обороты в учете, то есть не пробил чек. И везде в первый раз это идет предупреждение. Уже со второго раза начинается штраф.

Мы будем систему управления рисками вырабатывать. К примеру, физлицо несколько раз в день получает деньги от других физлиц. И это продолжается на протяжении нескольких дней, месяцев. Это будет одним из признаков, что обратить налоговые органы должны внимание и дальше уже работать с этим физлицом", - пояснил Султангазиев.