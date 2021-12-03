Группа, которой, сегодня, 3 декабря, в СМУС Костанайской области предъявили обвинения в хранении, сбыте и распространении наркотиков, состоит из восьми человек. Ее организатором следствие называет жителя Денисовского района Серика ИСМУРЗИНОВА.

Именно он решил распространять наркотики. И вовлек еще семерых: Батырхана АРЫСТАНКУЛОВА, Фархатбека ЖАРЫМБЕТОВА, Амержана ИСМУРЗИНОВА, Андрея ГОРБАСЯ, Рустама КАЛИЕВА, Талгата ШИГИБАЕВА и Александра КОВАЛЯ.





- Исмурзинов работал ветеринарным врачом в частной фирме и в сентябре 2018 года задался преступным умыслом распространять и сбывать высушенную марихуану и гашиш в особо крупном размере, - заявил в суде государственный обвинитель Василий ФЕДЯЙ. - Для этого он обратился в своему другу Батырхану Арыстанкулову, проживающему в Жамбыльской области - регионе произрастания марихуаны. Арыстанкулов был надежным, безработным и нуждался в деньгах, поэтому сразу согласился. В преступную группу был также вовлечен Жарымбетов, который хорошо знал русский и казахские языки и легко мог общаться с жителями южных регионов страны. Роль распространителя отвели Шигимбаеву. Регулировал стоимость высушенной марихуаня и гашиша Исмурзинов. Наркотики продавали на территории Денисовского района и Лисаковска.

В январе 2021 года, по версии обвинения, группа решила расширить регион сбыта на столицу страны. Для этого Исмурзинов вовлек в группу жителя Нур-Султана Андрея Горбася.

Сегодня в суде прошло предварительное слушание по уголовному делу, поэтому обвинение предъявили коротко. Подсудимые заявили ходатайства о том, что следствие на них оказывало давление.

Главное судебное разбирательство по делу назначено на 15 декабря.

Кадры из видеотрансляции