Организатором преступной группы был 51-летний житель Денисовского района, который работал ветеринаром. Об этом сегодня, 29 марта, сообщил на брифинге в ДП Костанайской области заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности Ербол КАРЫМСАКОВ.

Вместе с ветеринаром 22 марта были задержаны 7 человек.

- Подозреваемых одновременно задержали в Костанайской и Жамбылской областях, а также в Нур-Султане, - рассказал Карымсаков. - Они занимались организацией поставок гашиша и марихуаны из южных регионов страны в нашу область и столицу. Общий вес изъятых наркотиков составил более 10 кг. Приблизительно это 2 000 доз, стоимость которых на черном рынке может достигать 14 млн тенге. Все участники арестованы и содержатся в следственных изоляторах Костаная и Рудного.

По информации полиции, роли преступников были четко распределены. Поставщиком стал 67-летний житель Шуйского района Жамбылской области, курьером был житель столицы, у которого полиция изъяла пакет с 5 кг гашиша. Ещё 26 прессованных таблеток гашиша, а также деньги и банковские карты изъяли у организатора группы.

- Организатор привлёк к распространению наркотиков 5 местных жителей, которые занимались распространением наркотиков, - добавил Карымсаков. - Ранее никто из них не был судим. В поле нашего зрения они попали 4 месяца назад. Сейчас проводятся следственные действия, некоторые задержанные уже признали вину и сотрудничают со следствием. Другие детали в интересах следствия пока раскрыть не могу.

По словам Карымсакова, в Костанай наркотики доставлялись в больших сумках на машинах или поездах.

Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 297 УК РК. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.