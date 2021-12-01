Апелляционную жалобу ТОО "Твой шанс" (издателя газеты "Твой шанс" и еженедельника "Наша газета") к оператору связи АО "Казахтелеком" областной суд рассмотрел 30 ноября.

В ТОО "Твой шанс" используют аналоговую мини-АТС 2000 года выпуска /Фото из архива "НГ"

В августе 2020 года несколько костанайских фирм, в числе которых аптека, филиал банка и ТОО "Твой шанс", получили извещения о том, что с зарегистрированных на эти предприятия номеров телефонов были совершены звонки в другие страны с использованием спутниковой связи. Свои услуги, якобы оказанные ТОО "Твой шанс", оператор оценил в 2 421 668 тенге, филиалу банка - 2,9 млн тенге.

28 декабря 2020 года СМЭС по Северо-Казахстанской области рассмотрел иски ТОО «Твой шанс» и АО «Нурбанк» к АО «Казахтелеком» и определил: в договоре между абонентами и оператором нет пункта об уведомлении о всплеске трафика, а фирмы, установив в офисе мини-АТС, не обеспечили должную защиту устройства. И вынес решение - абоненты должны заплатить за услуги связи, а если полиция найдёт виновных, которые предположительно взломали мини-АТС, то истцы могут взыскать эту сумму в порядке регресса.

В департамент полиции Костанайской области директор ТОО "Твой шанс " Сергей Миролюбов обратился ещё 19 августа 2020 года, но до сих пор никаких результатов расследования нет. И, кажется, уже не будет, хотя прокуратура уже указывала правоохранителям на недочеты в расследовании.

ТОО "Твой шанс" настаивает - поскольку звонки сотрудники этой фирмы не совершали, то и оплачивать эту услугу она не обязана. В апелляционной жалобе 30 ноября 2021 года адвокат Анна ДУДИНА ходатайствовала запросить у следствия материалы дела, а оператора связи принудить предоставить документы, которые бы обосновали расчеты платы за услугу, а также сообщить, какому третьему лицу будут перечислены деньги за международные переговоры. Суд во всех ходатайствах отказал, так как расследование еще не завершено, документы "Казахтелекома" являются коммерческой тайной, а расшифровка долга и так, по мнению судьи, есть в деле.

- Я бы хотела пояснить, что расшифровка нам нужна, потому что сумма за наши международные звонки трижды менялась, - отметила Дудина. - Впервые нам назвали сумму в 1,6 млн тенге, в итоге эта сумма уже выросла до более 2,4 млн. Мини-АТС имеет функцию удаленного доступа. Если подобрать пароль, то с этого номера можно звонить на другие средства связи, в том числе и на спутниковую связь. То, что эти звонки делали не сотрудники ТОО "Твой шанс", видно по распечатке звонков - там звонили днём и ночью через каждые 10 секунд. Оператор связи говорит, что они не могут указать страну, в которую мы якобы звонили. Полиция должна была установить третьих лиц, которые взломали нашу мини-АТС, но специалистов у них с нужными навыками нет.

Представитель АО «Казахтелеком» в ответ заявила, что костанайская фирма пользовалась именно услугами международной связи, а не спутниковой. Объясняется это тем, что лицензия от государства на звонки в другие страны у этого оператора связи есть, а на звонки по спутнику - нет.

- Мы хотим также доказать - не факт, что проблема именно у мини-АТС фирмы, - продолжила Дудина. - Проблемы могли быть и у компьютера АО "Казахтелеком". Почему все данные по начислению суммы без экспертизы, без доказательств принимаются как истина? Они же не доказали, что именно мы пользовались их услугами, а не третьи лица. То есть, звонков могло и не быть, а система сама начисляла нам переговоры из-за сбоя или вируса. Подобные случае ведь были и у банка, и у аптеки. В Алматы есть программа, которая реагирует на всплеск несанкционированного трафика. А в маленьких городах такую систему никто не ставил. Мы просим суд отказать в иске, потому что даже в отзыве оператора связи, которые есть в материалах уголовного дела, оператор указывает наличие подозрительного всплеска трафика. Они признавали, что третьи лица звонили с нашей мини-АТС. Сейчас они это не признают. Если бы суд истребовал документы, то мы бы смогли понять, кому перечислят в итоге деньги и кто мог бы быть заинтересован во взломе наших телефонов.

Адвоката АО «Казахтелеком» Асем ИКАМБАЕВУ суд просил пояснить, когда и в чьей зоне ответственности произошел всплеск, а также что ставится в вину костанайской фирме.

- В вину ТОО вменяем образование задолженности за международные звонки, которые были зафиксированы с телефонов ТОО «Твой шанс», - ответила Икамбаева. - Имеется акт, который подписан обоими сторонами. Данные соединения были зафиксированы биллинговой системой, которая имеет соответствующие сертификаты проверки.

- Вы подтверждаете, что это были вызовы со стороны третьих лиц? - уточнила судья Елена СЛОБОДЯНИК.

- Вызовы были совершены с телефонов ТОО «Твой шанс». - сообщила Икамбаева. - У них есть набор номеров через "восьмерку". Согласно пункту 6.4 договора, ответственность за состояние средств и линий связи определяется границами раздела. Их обслуживание осуществляется самостоятельно и за свой счет. Наш сотрудник проверил, что внешних подключений нет. А остальное - в зоне ответственности ТОО.

- А есть возможность иного способа подключиться к мини-АТС путем каких-то современных технологий? - спросила судья.

- Я не могу ответить на этот вопрос, так как у меня нет таких технических знаний, - ответила адвокат оператора связи.

- Если вы говорите, что звонки были международные, то почему Дудина говорит, что они были спутниковыми?

- Она наверное ссылается на расшифровки, которые мы предоставляли. В них указано, куда было произведено соединение. Это не означает, что мы оказываем услуги сотовой связи по спутнику. Мы предоставляем услуги выхода на международную связь, а куда там звонит абонент - это уже другой вопрос. То есть, мы даем выход, но мы не оказываем услуги спутниковой связи.

В тот же день, 30 ноября, Елена Слободяник огласила решение коллегии облсуда: в апелляционной жалобе отказать, решение СМЭС по Северо-Казахстанской области оставить без изменений. Разъяснять свое решение судья не стала.