28 декабря Специализированный межрайонный экономический суд по Северо-Казахстанской области завершил рассмотрение иска ТОО «Твой шанс» (издателя газеты «Твой шанс» и еженедельника «Наша Газета») и АО «Нурбанк» к оператору связи АО «Казахтелеком».

Кульнар Масимова: «Договор «Казахтелеком» не нарушал» /Кадр из видео

В августе 2020 года неизвестные (предположительно, хакеры из Украины) взломали мини-АТС, установленные в этих фирмах, и с них делали регулярные ночные звонки по спутниковой связи с периодичностью в несколько минут. Счета вылились в многомиллионные суммы. В «Казахтелекоме» уверены, что услуга была предоставлена и заплатить за нее должен абонент, на которого зарегистрирован номер.

ТОО «Твой шанс» и «Нурбанк» подали иск к Северной региональной дирекции АО «Казахтелеком» с требованием признать ненадлежащим исполнение договора на оказание услуг и признать незаконным начисление задолженности. Истцы считают, что раз не получали услуги, то и оплачивать задолженность не их обязанность. Банк свой долг в размере 2,9 млн тенге погасил почти сразу, чтобы не отключали телефонную связь. ТОО «Твой шанс» оплачивать долг в размере 2 421 668 тенге не стало.

Расследованием этого дела по заявлению ТОО «Твой шанс» занимается полиция. Но пока о результатах расследования, которое длится несколько месяцев, ничего неизвестно. В суд приглашали следователя департамента полиции Алиева, который мог бы пояснить, удалось ли им достоверно выяснить, кто получил услуги, но тот никак на извещения суда не отреагировал и на заседание просто не пришел.

Представитель АО «Нурбанк» Бауржан ЗАЙДИНОВ в прениях 27 декабря настаивал: выписка биллинга подтверждает, что звонки через спутник осуществлялись в ночное время, когда никого из сотрудников на рабочем месте не было.

- Мы считаем, что у «Казахтелекома» все же есть служба, как бы она не называлась, по выявлению всплеска несанкционированного трафика, - сказал Зайдинов. - Но по каким-то неясным причинам директор северной региональной дирекции оператора связи в суд не явился и не пояснил, есть ли у них такая служба. Ведь в наш адрес от них все-таки поступало письменное извещение, что у нас есть несанкционированный трафик. Если бы «Казахтелеком» предупредил нас сразу, когда начались эти звонки, а не через время, то такие иски либо не возникли вообще, либо с меньшей суммой иска. Поэтому мы считаем, что «Казахтелеком» действовал недобросовестно, в связи с чем просим суд признать услуги ненадлежаще оказанными.

Адвокат ТОО «Твой шанс» Анна ДУДИНА добавляла, что даже в суде представитель оператора связи не отрицает тот факт, что услуги на самом деле получили третьи лица.

Анна Дудина: «Казахтелеком» скрывает свои документы» /Кадр из видео

- «Казахтелеком» скрывает свои документы и отказывается показать, кто в итоге был выгодополучателем, - отметила Дудина. - Мы не спрашиваем, какой объем выгоды или какие-то данные, расскажите только, кто в итоге получил услугу: мошенники из Украины или ТОО «Твой шанс». Но в «Казахтелекоме» говорят, что это коммерческая тайна. Мы считаем, что раз они скрывают эту информацию, значит, она идет во вред ответчику. По поводу уведомлений - никаких рекомендаций от оператора связи или предупреждений об опасности использования мини-АТС в наш адрес не поступало, хотя такие взломы у других абонентов происходили раньше. Я обращаю внимание «Казахтелекома», что даже на их сайте нет никаких уведомлений о проблемах с безопасностью мини-АТС.

Представитель АО «Казахтелеком» Неля ЯКУПОВА отметила, что оператор в полном объеме предоставил услугу, а истцы не уведомляли об установке мини-АТС. Поэтому теперь ТОО «Твой шанс» и «Нурбанк» должны оплатить начисления, а потом, если полиция найдет злоумышленников, потребовать с них вернуть потерянные фирмами деньги.

- Что касается коммерческой тайны, это не прихоть Северной региональной дирекции, это правило всего акционерного общества, - добавила Якупова. - Мы не из вредности не предоставляем эту информацию. Она может быть предоставлена только в соответствии с надлежаще оформленным постановлением дознавателя, которое должен одобрить суд. Но, если у дознавателя нет на это сил, времени или другие причины, это же не наша вина. Мы же не отказываемся предоставить данные, но нужно соблюсти закон! Что могли, мы суду предоставили.

Судья Кульнар МАСИМОВА в своем решении почти полностью ссылалась на доводы «Казахтелекома».

- В договоре на оказание услуг связи нет пункта об уведомлении о всплеске трафика, - пояснила она свое решение. - Договор «Казахтелеком» не нарушал. Следует отметить, что ТОО «Твой шанс» установило телефонные аппараты и факсы в соответствии с законодательством. Однако, установив в своем офисе мини-АТС, они не обеспечили должную защиту устройства. То же касается «Нурбанка». Доводы о том, что мини-АТС была установлена более 10 лет назад и в настоящее время нет возможности предоставить документы, кто и как устанавливал станции, судом не могут быть приняты во внимание. По мнению суда, эти документы должны были быть сохранены. Доказательств, что кто-либо из сотрудников не звонил ночью с телефонов фирм, пока нет. Если будут установлены виновные лица, с каких телефонов действительно были совершены данные звонки и кому они принадлежат, то ТОО может взыскать эту сумму в порядке регресса.

ТОО «Твой шанс» будет подавать жалобу в апелляционную инстанцию.