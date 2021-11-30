Новый стальной шар на мемориале «Жертвам радиационного воздействия» установили работники ТОО «Жаңа Өмір 2012», которое занимается обслуживанием памятников в парке Победы.

Мемориал "Жертвам радиационного воздействия". 29 ноября 2021 года / Фото Татьяны КОКШИНОЙ

- Меняли за свой счет, - пояснил «НГ» сегодня, 30 ноября, главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Алтынбек КАЙРАТУЛЫ. - Заявление в полицию мы не подавали. Я предполагаю, что старый шар, скорее всего, отвалился сам и его подобрали дети, их обычно очень много в этом парке.

Мемориал находится рядом с памятниками жертвам политических репрессий и погибшим в локальных войнах. Это стела, в верхней части которой установлена модель атома, раскалывающего камень.

О возвращении стального шара сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна КОКШИНА.

- Я проходила мимо памятника и увидела, что шарик поставили на место, - написала она. - Скорее всего его заменили, так как раньше он был большего размера.

О пропаже атома 3 ноября нам также сообщала Татьяна. Кроме того, на сайте veranedrygailo.ru корреспондент «НГ» нашел фото и информацию о данном памятнике. Статья вышла 2 года назад, но указано, что она обновлялась 16 июня 2021 года, то есть получается, что атом пропал, как минимум, еще в начале лета.

8 ноября в отделе культуры и развития языков акимата Костаная "НГ" поясняли, что был совершен акт вандализма.

- Акт технического обследования направлен в отдел ЖКХ акимата Костаная, - сообщила тогда руководитель отдела Айсулу АУБАКИРОВА. - Это объект историко-культурного наследия и находится в списке предварительного учета.

В этот раз в отделе культуры восстановление памятника никак не прокомментировали.