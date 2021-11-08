Мемориал «Жертвам радиационного воздействия» находится в парке Победы, рядом с памятниками жертвам политических репрессий и погибшим в локальных войнах. Это стела, в верхней части которой был установлен атом, раскалывающий камень, символизируя ядерный взрыв.

Церемония открытие памятника жертвам радиационного воздействия. 26 августа 2008 года /Фото из архива «НГ»

4 ноября 2021 года. Атом на памятнике отсутствует /Фото Андрея СКИБЫ

О пропаже атома «НГ» сообщили 3 ноября.

- В этот день я проходила мимо стелы, как вдруг заметила что-то неладное - на верху не было шара в виде атома, - рассказала жительница Костаная Татьяна КОКШИНА. - Я думаю, что в парке Победы нужно установить камеры наблюдения, рядом стоит памятник афганцам, вдруг оттуда тоже что-то пропадет?

4 ноября корреспондент «НГ» также побывал в парке Победы и убедился, что обелиск поврежден.

На сайте veranedrygailo.ru есть фото и информация о данном памятнике. Статья вышла 2 года назад, но указано, что она обновлялась 16 июня этого года, то есть получается, что атом пропал, как минимум, еще в начале июня.

Публикация о памятнике датирована 16 июня 2021 года /Фото с сайта veranedrygailo.ru

В отделе культуры и развития языков акимата Костаная "НГ" пояснили, что был совершен акт вандализма.

- Акт технического обследования направлен в отдел ЖКХ акимата Костаная, - сообщила руководитель отдела Айсулу АУБАКИРОВА. - Это объект историко-культурного наследия и находится в списке предварительного учета.

Как сообщили в ДП Костанайской области, по данному происшествию обращений в полицию не поступало.

Татьяна Кокшина беспокоится, что памятник воинам-интернационалистам тоже разрушат /Фото Андрея СКИБЫ

Открытие памятника прошло 26 августа 2008 года, на нем присутствовал Сергей Кулагин, который на тот момент был акимом области. Как сообщает сайт veranedrygailo.ru, стела “Жертвам радиационного воздействия” посвящена подвигу майора внутренней службы Леонида Телятникова, принимавшего участие в тушении пожара в первые часы после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года и получившего высокую дозу облучения.

Телятников родился в 1951 году в поселке Введенка Мендыкаринского района Костанайской области. С 1982 года работал на Украине. Несколько раз проходил лечение. Умер от рака 2 декабря 2004 года. В 1986 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.