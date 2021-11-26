Уголовное дело по обвинению Ануарбека ТУРЕБАЕВА в убийстве его друга начали рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 26 ноября.

По версии обвинения, в январе 2014 года в п. Копытченка Федоровского района произошел конфликт между подсудимым и Кайратом Сеитовым во время распития спиртного. В драке Туребаев фактически забил насмерть своего друга, нанеся многочисленные удары кулаками и ногами по голове.

- После чего завернул труп в одеяло темного цвета, потом в ковер, вынес за сарай и закопал в сугроб, - зачитал обвинительное заключение прокурор Серик НУРГАЗИНОВ. - В начале весны, когда снег растаял, перетащил тело в деревянную пристройку, а в мае вывез его за 700-800 м от поселка и сбросил в выгребную яму бывшего животноводческого комплекса.

Согласно материалам дела, чтобы идентифицировать останки, следователям пришлось брать анализ ДНК у брата Кайрата Сеитова. Когда полицейские заподозрили Туребаева, искать его долго не пришлось - в это время он уже отбывал срок в костанайской колонии строгого режима ("четверке") за то, что в сентябре 2019 года нанес своей гражданской жене 22 ножевых ранения. Преступление совершил в помещении частного детсада "Радуга" п. Амангельды (Красный партизан), где работала его супруга. В детский сад пришел пьяный и наносил удары, приговаривая "На тебе! На тебе!", пока жена не потеряла сознание. Женщина чудом осталась жива, но полностью ослепла на левый глаз. В суде Туребаев заявлял, что не хотел убивать жену, а разозлился из-за того, что накануне она сообщила об уходе к другому мужчине.

В этот раз Туребаев тоже заявил, что не хотел совершать преступление.

- Вину признаю частично, - сообщил он суду. - Не было умысла убивать, была драка, я не знал, что она закончится убийством.

Признанная по делу потерпевшей сестра убитого Женискул НУРФАЙЗУЛИНА сообщила, что ее брат и подсудимый были знакомы с детства, ходили друг к другу в гости, дружили семьями.

- Это мой брат нашел Туребаеву работу табунщика в Копытченке и он туда переехал с женой и сыном, - пояснила Нурфайзулина. - Его взяли на работу и даже дали квартиру. Они хорошо общались, Туребаев и к нам неоднократно приходил в гости. Последний раз брат позвонил мне 14 января 2014 года. Сказал, что скоро приедет к нам в гости, в Камыстинский район. А через несколько дней мы уже не могли ему дозвониться. Туребаев тогда сказал, что брат был у него в гостях, они отмечали день рождения сына, после этого брат пошел за водкой, вернулся, ему кто-то позвонил, он снова ушел и не вернулся. Туребаев, по его словам, уснул и моего брата не видел. Мы сразу обратились в полицию. На Туребаева я и подумать не могла - он ведь наш земляк, друг брата. Подозревать, что он причастен к исчезновению брата, стала только тогда, когда узнала, что он порезал свою жену.

На вопросы прокурора, сообщала ли о конфликте жена Туребаева, которая тоже была на дне рождения, свидетель пояснила: у нее была та же версия: Сеитову кто-то позвонил, он ушел и не вернулся, а Туребаев уснул.

Сегодня в суде успели изучить все письменные материалы дела. На следующем заседании, 8 декабря, допросят свидетелей.

Фото - кадры из видеотрансляции