Такое впечатление, что, как в сказке Чуковского, в области сидит этот ужасный персонаж и нагоняет на всех страху

Филиал Народной (бывшей Коммунистической) партии отказал нам в помещении для круглого стола по вопросу исчисления времени на территории Костанайской области, которое обещал с августа. Мотивировка: не хотим в этом участвовать, поднимайте социальные проблемы. Хотя что может быть социальнее, чем здоровье и успешность нации?

Администратор бизнес-центра «City Kostanai», конференц-зал которого и служит для проведения подобных мероприятий, услышав тему круглого стола, сослался на "красную" зону, хотя мы из нее к этому времени вышли. Такое впечатление, что, как в сказке Чуковского, в области сидит ужасный Тараканище и нагоняет на всех страху.

Да еще один гражданин - инженер Мызин - уличил нас в сезонном обострении, сектантстве и сборе конфиденциальных данных на известную чиновницу. Хочу как-то успокоить данного гражданина. Нельзя же так!

Работа над возвратом области в свой часовой пояс не носит сезонный характер, мы работаем ежедневно. Периодически сообщаем об этом в прессе. Две честные газеты помогают нам держать связь с жителями области. Тираж газет, их интернет-версии плюс то, что люди делятся прочитанным с друзьями и близкими, все это большое подспорье в распространении наших аргументов.

Сектанство на основе выводов академической науки? Тоже как-то странно. Специально для инженера Мызина предоставили выводы казахстанских профильных институтов в редакцию "НГ", где он может с ними ознакомиться.

Что касается конфиденциальных данных г-жи Есимовой, они публикуются в печати при назначении любого казахстанского чиновника. Тут тоже нет криминала.

Но вернемся к нашим баранам. По нашему запросу областной акимат выслал протоколы заседаний общественных советов. Увесистая посылочка в 660 листов. У меня в руках протокол заседания общественного совета Рудного от 8 февраля 2021 года. Читаю: "75% предпринимателей Рудного поддерживают перевод времени на час назад". Но судьбу вопроса решают 11 членов общественного совета, проголосовавшие против, сославшись на онлайн-опросы рудничан. А в общественном совете Лисаковска вежливо отказались приплюсовать наши 3 500 подписей граждан, высказавшихся за перевод. Но главное, что члены общественных советов сами не понимали, против чего голосовали. Оцените выступление эксперта от здравоохранения, главного врача областного центра психического здоровья Владимира Михайленко. Он заявил, что люди делятся на "сов" и "жаворонков" и всем не угодишь. Железная логика уровня бабы Нюры на лавке, с которой можно почесать языком.

А вот материалы отчета "Основные результаты изучения влияния на здоровье и самочувствие жителей Казахстана перевода часов на летнее/зимнее время", Алматы, 2004 год. Хочу напомнить, что именно в летнем времени наша область и застряла на долгих 17 лет, и если бы нам вернули этот час, то мы автоматически бы оказались в своем часовом поясе. В составлении этого отчета принимали участие ученые и медики всего Казахстана. От нашей области - "Костанайский областной центр проблем формирования здорового образа жизни" под руководством Н. В. Жарковой. Именно на основании этого отчета Кызылординская область была переведена в свой часовой пояс. Читаем выдержку: "Анализ этой проблемы в разрезе регионов показал, что в большинстве регионов жители отмечали отрицательное влияние перевода часов на летнее время. Наибольшее количество таких семей выявлено в Костанайской области (96,77%), Кызылординской (78,4%), Карагандинской(76,7%), в Атырау (64,8%), что безусловно ставит данную проблему в ряд актуальных и требует серьезного отношения к ней, а при необходимости и принятия мер ее решения".

А проблема раннего женского климакса (в 35 лет, 32 года, а то и в 28 лет), над которой инженер Мызин нервно похихикал? На самом деле это только вершина айсберга. Неспособность зачать и выносить ребенка в стране с традицией многодетности может вести не только к учащающимся разводам, но и ухудшению демографии и, как следствие, к угрозе национальной безопасности. Поэтому сообщаем вам, что направили письмо президенту государства, в Совет безопасности страны, а также уполномоченной по защите прав ребенка. К нам присоединились уральцы, поднимают этот вопрос актюбинцы.

"Дайте мне самую успешную нацию и власть над временем, и через 30-50 лет вы получите больное население с кучей проблем". Не о нас ли это?

А что же наш тараканище? А тараканище обязательно уйдет из нашей области, как и тараканы из голов некоторых наших земляков.