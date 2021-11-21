Пресс-служба департамента полиции Костанайской области предоставила комментарий о расследовании причин аварии, в которой погибли два человека.

Фото очевидца аварии

"21 ноября 2021 года, около 05.30, на автодороге Рудный-Костанай 29-летний водитель, управляя автомобилем "BMW" в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной марки "Audi" под управлением 31-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и один пассажир "BMW" с различными травмами госпитализированы в больницу. Водитель и один пассажир "Audi" от полученных травм скончались на месте, ещё 2 пассажира госпитализированы в больницу.

По факту ДТП управление полиции Рудного начало досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК. Водитель BMW задержан и водворен в изолятор временного содержания Рудного.

"Департамент полиции Костанайской области призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения на дорогах, - добавляет пресс-служба ведомства. - С начала года задержаны 1 400 водителей в состоянии алкогольного опьянения, в отношении 87 лиц зарегистрированы уголовные дела по ст. 346 УК РК за управление ТС в алкогольном опьянении, будучи лишенными права управления судом".