ДТП произошло сегодня, 21 ноября, около 04.40. По предварительным данным, пьяный водитель черной BMW на большой скорости врезался в красную Audi-80, в которой находилось четыре человека. Они ехали на рыбалку.

От лобового столкновение водитель Audi-80 и пассажир на переднем сиденье скончались на месте.

После опубликования этой новости в Instagram "НГ" стали поступать комментарии о том, что на этот участок трассы Костанай-Рудный до сих пор ремонтируют и ограничивающих скорость знаков здесь нет.

- Это неправда, - прокомментировал "НГ" директор КОФ НК "КазАвтоЖол" Андрей ГОРВАТ. - Знаки ограничения скорости до 40 км/час стоят, знаки о том, что идут ремонтные работы - тоже. Но люди несутся и не видят этих знаков! Практически каждый день на этой трассе происходят мелкие ДТП. Не так давно снесли столб освещения. оставили всю дорогу без света. Специально открыли этот участок пораньше, чтобы люди не ехали по объездной 20 км/час. Почему нужно нестись, еще и пьяными садиться за руль?

Горват пояснил, что дорожники доделывают последние штрихи. Трассу планируют полностью открыть в среду, 25 ноября, вечером.

- Я уже переговорил с дорожной полицией, попросил выставить патрули до среды, - рассказал Горват. - Чтобы, не дай Бог, еще чего не произошло. По плану трассу должны были открыть к 1 декабря, но идем с опережением, стараемся для людей. Неужели так сложно соблюдать элементарные правила дорожного движения?

Реконструкция участка трассы в районе Рудного входит в большой ремонт 114-километрового отрезка от Денисовки до Костаная, который начали еще в 2019 году. До конца этого года по плану должны доделать реконструкцию 5,2 -километрового участка Костанай-Рудный и участка от ст.Тобол до Аятского моста с расширением трассы. В 2022 году приступят к реконструкции трассы от Аятского моста до Рудного.

Фото очевидца ДТП