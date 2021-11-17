Ректор КСТУ Кадыргали ДЖАМАНБАЛИН ответил на запрос "НГ" о повышении платы за обучение. Он сообщил, что руководство вуза приняло во внимание обращение студентов и снизило размер платы, который составлял 460 000 тенге: на втором курсе до 336 000, на третьем - до 414 000 тенге.

Здание КСТУ им. З. Алдамжар /Фото kostanay.biz

- Основой формирования размера оплаты за обучение является стоимость образовательного гранта, которая определяется постановлением правительства РК № 253 от 20 апреля 2021 года, а также приказом министра образования и науки РК от 25 марта 2021 года, - поясняет Джаманбалин. - Очередное повышение заработной платы профессорско-преподавательского состава университета проходило в рамках исполнения поручения президента страны Касым-Жомарта Токаева, что отразилось на увеличении стоимости обучения По сравнению с прошлым годом она повысилась в среднем на 26%. Руководством КСТУ были проведены разъяснительные работы со студентами. При решении данного вопроса учитывались не только изложенные выше обстоятельства, но и возможности оплаты в рассрочку, предоставление льгот в связи со сложным финансовым состоянием студентов и их родителей.

Студенты КСТУ обратились в редакцию "НГ" 15 сентября. За день до этого они узнали о том, что цены на учебу в новом учебном году вырастут. "НГ" отправила запрос и 2 месяца не могла добиться хоть какого-то ответа.

Студенты в своём обращении отмечали, что учатся удаленно, технической базой вуза не пользуются. Сетовали, что не смогли перевестись в другой вуз, так как узнали о критическом росте оплаты обучения слишком поздно. У ректора КСТУ на этот счёт своё мнение:

- Вся проблема студентов в том, что они вовремя не сдают сессию и поэтому не могут перевестись, - пояснил в телефонном разговоре Джаманбалин. - Дело в том, что министерство выдало нам информацию по поводу повышения стоимости обучения и правил приёма только в августе. А набор илёт с июля. Стоимость гранта сейчас доходит до миллиона тенге. На некоторые специальности - меньше. С нас требуют, чтобы стоимость платного обучения не была ниже суммы гранта. Понимая студентов, мы делаем льготы. Студенты и после 14 сентября могут написать заявление. Хотя некоторые люди столь ленивы, что не могут написать заявление в электронном виде.