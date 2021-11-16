Ректор Костанайского социально-технического университета им. З. Алдамжара за 2 месяца не смог ответить на запрос "НГ" о возможном двукратном росте цен на обучение в вузе. Студенты обратились в "НГ" еще 15 сентября, письменный запрос редакция отправила 23 сентября, а последнюю попытку получить хоть какой-то ответ предприняла сегодня, 16 ноября.

Иллюстративное фото kostanay.biz

- Мы обучаемся в КСТУ, окончили в этом году 1-й курс по специальности "Юриспруденция" по очно-дистанционной программе, - написали студенты. - Курс обучения составляет всего 2 года. Хотелось бы отметить необоснованное поднятие цен за обучение. Если 1-й курс стоил нам 200 000 тенге, то цена 2-го выросла до 460 000 тенге. Студентов о повышении цены не оповещали до последнего, не дав возможности перевестись в другие вузы, где стоимость ниже. Нас поставили перед фактом 14 сентября, а все возможности для перевода были закрыты еще 25 августа. Бросать учебу не хочется, но и оплачивать такую космическую сумму не у всех есть возможность.

Студенты ссылаются на пост руководства КСТУ в соцсетях. В нем разъясняется, что в этом году выросли цены на коммунальные услуги, много денег требуется для оснащения университета и появилась необходимость поднять зарплаты педагогам.

- Хотелось бы отметить - мы учимся дистанционно из дома, электричеством в университете мы не пользуемся, как и техникой вуза, - добавляют студенты. - Электронная база "Платонус", в которой мы учимся, не обновляется. Ни в одном вузе стоимость обучения не вырастает на 100%, максимум - на 30 000 или 40 000. Считаем, что повышение цен на обучение должно быть обоснованным.

Редакция "НГ" в письме ректору КСТУ Кадыргали Джаманбалину обозначила 5 вопросов: в связи с чем подняли цены, не противоречит ли эта мера договорам со студентами, почему студенты узнали о росте цен после того, как закончился срок перевода, и что может предпринять вуз для выстраивания диалога со студентами. В устном разговоре по телефону представители вуза дважды обещали ответить позже, ссылаясь на занятость. Когда же 16 ноября мы попытались узнать сроки ответа, представитель вуза бросил трубку.

Редакция "НГ" всё ещё готова предоставить возможность руководству КСТУ ответить на жалобу студентов.