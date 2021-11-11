Сегодня участнику проекта «Нужные деньги» 12-летнему Максуту КАЛАКУ из Александровки установили слуховой аппарат. Это тот самый 48-канальный аппарат, который предложил в дар наш читатель Дмитрий. Использовали его совсем недолго.

Такое предложение оказалось большой удачей для Максута, ведь наши сборы на покупку нового аппарата продвигались не очень успешно.

Врач-сурдолог Центра слуха «Gesundheit» Оразалы Калдыбаев охарактеризовал подаренный аппарат как очень хороший. По его словам, такие служат долго.





Максуту аппарат подошёл, его сразу же настроили и мальчик услышал, как с ним говорят. Был очень доволен, что сможет на равных общаться с братом Адилетом, который получил слуховой аппарат ещё летом.





- Спасибо, мы этого так долго ждали, - поблагодарила мама Максута Динара КАЛАК. - Для нас купить такой невозможно. Как собрать такие деньги? Спасибо большое.

Кроме того, все адресные сборы для Максута в сумме 262 321 тенге мы передали Динаре. Из этих средств она смогла оплатить настройку аппарата и аккумуляторы для него.

Фото Ксении РЕБИК