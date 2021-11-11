В средней школе № 7 Костаная 5 ноября прошли веселые старты и церемония посвящения школьников в юные спортсмены. Таким мероприятием воспитанники и тренеры секции легкой атлетики при городской ДЮСШ неформально отпраздновали завершение ремонта. Родители юных легкоатлетов больше полугода добивались улучшения условий для тренировок. После публикации «НГ» дело сдвинулось с мертвой точки.

Воспитанники секции легкой атлетики отпраздновали ремонт в подвале веселыми стартами

В январе 2021 года Ксения ЛАПТЕВА, мама 8-летнего легкоатлета Семена, рассказала «НГ», что ее сын вынужден тренироваться в пыльном подвале, где негде поставить тренажеры и положить обыкновенные маты. Летом, пока спортсмены тренировались на улице, подвал использовали как склад для парт и другой школьной мебели. Так продолжалось почти 10 лет.

- После публикации в «НГ» мы написали еще три письма: в Федерацию легкой атлетики РК, президенту и в наш акимат, - рассказывает Лаптева. - От президента письмо в конечном итоге передали в наш акимат. Ответ был такой: что пока нет возможности построить атлетический манеж. Почти то же, что «Нашей Газете» написали в ответе из управления спорта. Но обратили, видимо, на нас внимание, и наша ДЮСШ поняла, что надо что-то делать. Ремонт шел почти все лето. Сейчас, конечно, стало лучше. Сделали у нас раздевалки, которых вообще не было. Дети здесь - и мальчики, и девочки - переодевались на лавочке. И самое главное - сделали у нас вентиляцию. Она и воздух вентилирует, и помещение обогревает. Конечно, не манеж, но тренироваться можно.

Стены старого зала теперь белые, на полу новое резиновое покрытие. Что немаловажно - в подвале заменили лампочки на новые, сейчас из одного конца зала можно увидеть, что происходит на другой стороне.

Ремонт сделали за счет средств ДЮСШ и управления физкультуры и спорта. Заместитель руководителя КГДЮСШ Татьяна КОРЩИКОВА отмечает, что изначально планировали отремонтировать помещение в СШ № 17, но там возникли разногласия с директором школы.

- В 7-й школе директор нам всегда шел навстречу, всегда нам помогал, поэтому мы решили отремонтировать подвал здесь, - объясняет Корщикова. - Нам в управлении физкультуры даже сказали, что готовы отремонтировать и помещения в других школах, если бы руководство учебного заведения шло навстречу. Готовы они выделять деньги. Вот подвал СШ № 7, здесь сейчас безопасно заниматься, ничто не угрожает дыхательной системе школьников. Ремонт длился 2 месяца, потому что он был не капитальный. Это все же не наше здание, мы его арендуем, причем платим только за коммунальные услуги. В будущем здесь докупят инвентарь, повесят стенды, доделают уютную базу для тренировок.

Изначально по смете, которую составили специалисты ДЮСШ, на ремонт просили 7 млн тенге. Конкурс госзакупок выиграли поставщики из Шымкента, они сделали за 5,5 млн. Сумма не включила в себя систему вентиляции, на нее отдельно выделили 1,2 млн тенге.

Большинство участников веселых стартов - это новый набор воспитанников, которые не видели старых условий. Для них розданные на мероприятии грамоты станут первой ступенью для спортивной карьеры. В прошлом году в секции было 115 воспитанников, в этом году их уже 130.

Фото Георгия ГОВОРОВА