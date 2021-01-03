В секции легкой атлетики при Костанайской городской детско-юношеской спортивной школе занимаются 115 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Все тренировки этим летом из-за пандемии либо проходили на улице, либо отменялись. Когда наступила зима, занятия на свежем воздухе пришлось прекратить. На вопрос о том, где теперь готовить чемпионов, пока есть только один ответ - подвал СШ № 7.

Семен Лаптев занимается в секции легкой атлетики с августа

Родители бьют тревогу: как можно после такого нестабильного спортивного года тренироваться в пыльном зале, где негде поставить тренажеры и даже положить обыкновенные маты?! Летом это помещение использовали как склад для парт и другой школьной мебели.

Ксения Лаптева: «Президент говорит о развитии массового спорта, а по факту...»

- Моему сыну Семену 8 лет. В августе, после того как ослабили карантин, мы пришли в секцию легкой атлетики, - рассказала «НГ» Ксения ЛАПТЕВА. - Ему очень нравилось бегать и прыгать на Центральном стадионе. Нас тогда вполне устраивали условия тренировок на свежем воздухе. До самых морозов они бегали на улице. А потом полтора месяца занятий вообще не было. В конце концов нам вроде бы разрешили заниматься. Но я переживаю - условий здесь нет, подвал плохо проветривается. Тренера стараются как могут, работают с детьми, несмотря ни на что. Их работой мы очень довольны. Президент страны говорит о развитии массового спорта, а по факту мы видим, что более сотни детей тренируются в подвале.

Пока родители не обращались письменно ни в один из госорганов. Но отмечают, что в этом подвале секция занимается уже почти 10 лет, за это время вопрос о необходимости создания более адекватных условий для юных спортсменов поднимался много раз.

Дмитрий Барабан уже 10 лет тренирует чемпионов в школьном подвале

- Мы обращались в управление спорта, обращались в акимат, но четкого ответа не получили, - прокомментировал «НГ» тренер отделения легкой атлетики КГДЮСШ Дмитрий БАРАБАН. - В управлении спорта разрабатывали проект манежа в районе триатлон-парка, но вроде как из-за пандемии деньги «заморозили», проект встал. У нас есть еще база в СШ № 17, но туда пока просто не пускают. Не знаю, по какой причине. Этот подвал не подходит для тренировок, здесь ужасная санитария и плохое освещение, косметического ремонта тоже не было. Манежа нам очень не хватает. Здесь должно быть хотя бы какое-то покрытие для бега. Очень холодно зимой. Но даже в таких условиях мы воспитываем чемпионов: победительницу чемпионата РК 2020 года Виолетту Плотицыну, призера Кубка РК 2020 года Юлиану Осипову. Были ребята, которые участвовали в Олимпийских и Азиатских играх. Дети хотят заниматься. Они сами вызвались, таскали из зала парты, чтобы как можно скорее освободить пространство и вернуться к тренировкам. Наше руководство из КГДЮСШ пытается нам помочь, обращаются к чиновникам, но и они пока не смогли ничего добиться.

Как пояснил в ответе на запрос «НГ» руководитель управления физической культуры и спорта Костанайской области Азамат БЕГАЛИН, в областном центре не хватает спортивных залов общей площадью 7 025 кв. м.

- В настоящее время подведомственные учреждения нашего управления имеют на балансе 8 спортивных комплексов и 1 зал, - сообщил Бегалин. - Эти объекты в полном объеме загружены учебно-тренировочным процессом по 25 видам спорта. К сожалению, отделениям легкой атлетики, велоспорта, триатлона, пауэрлифтинга, кикбоксинга приходится арендовать помещения для организации тренировок.

В управлении разрабатывают предложения по строительству дополнительной спортивной инфраструктуры. Потребности секций, которые занимаются в арендованных помещениях, обещают учесть при реализации проектов... в 2022-2024 годах.

- Стоимость строительства легкоатлетического манежа составит не один и не два миллиарда тенге, - отмечает Бегалин. - Потенциальных инвесторов, готовых реализовать проект в рамках государственно-частного партнерства, не имеется. Строительство объекта только за счет местного бюджета не представляется возможным. Вопрос поиска инвесторов находится на постоянном контроле руководства управления.

Точной даты, когда будет решена проблема с улучшения условий тренировок костанайских легкоатлетов, Бегалин не назвал. Так что в ближайшие несколько лет тренерам КГДЮСШ, видимо, так и придется ковать таланты в школьном подвале.

Фото Георгия ГОВОРОВА