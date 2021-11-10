Автомобили без госрегистрации не должны эксплуатироваться, заявили в МВД.

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В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что владельцы незарегистрированных в Казахстане автомобилей с российскими номерами нарушают ПДД, передвигаясь по дорогам, сообщает Informburo.kz.

"В ряде СМИ прошла информация, что автомобили с российскими номерами не будут останавливаться без нарушений ПДД. Хочу пояснить. Порядка 120 тысяч автомобилей из России соответствуют требованиям, установленным законом "О дорожном движении". К ним претензий нет. Они могут свободно передвигаться по дорогам Казахстана до одного года. В части автомобилей, снятых с учёта в России и не зарегистрированных в Казахстане – их порядка 80 тысяч – эти автомобили не должны эксплуатироваться до их регистрации. Передвигаясь по дорогам, они нарушают правила дорожного движения", – заявил начальник управления Комитета административной полиции МВД Козлов Юрий.

Ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Серик Тусупов на встрече с владельцами машин с российскими номерами заявил, что с сегодняшнего дня их могут остановить только при нарушении ПДД.

Казахстанские владельцы автомобилей с российскими номерами пожаловались на проверки полиции. Если машина не зарегистрирована в РК, её водворяют на специальную стоянку. В МВД пояснили, что таким образом хотят выявить авто с российской регистрацией, которые эксплуатируются на территории Казахстана, но не состоят на учёте ни в РФ, ни в РК. Таких машин в Казахстане насчитывается более 80 тысяч.

Водители в разных регионах страны собирались возле спецЦОНов или у зданий полиции и заявляли, что регистрация автомобилей обойдётся им слишком дорого – придётся заплатить больше стоимости самой машины. Однако в МВД пояснили, что каких-либо исключений или послаблений для таких случаев не предусмотрено.