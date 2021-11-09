Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Серик Тусупов заявил, что с сегодняшнего дня автомобили с российским учётом без причин останавливать не будут, сообщает "Хабар 24".

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На встрече с владельцами машин с российскими номерами он отметил, что впредь их могут остановить только при нарушении ПДД.

Если сотрудники полиции без причины остановят машину, можно звонить в службу "102" или в сall-центры по номерам: +7(708) 382-13-76, 7172-71-69-77, 7172-67-75-75.

Недавно в Казахстане начали массово проверять авто с российскими номерами. Если машина не зарегистрирована в РК, её водворяют на специальную стоянку. В МВД пояснили, что таким образом хотят выявить авто с российской регистрацией, которые эксплуатируются на территории Казахстана, но не состоят на учёте ни в РФ, ни в РК. Таких машин в Казахстане насчитывается более 80 тысяч.

"Если эти автомобили пройдут процедуру регистрации, их проблема решится. У них у всех на руках есть документы о приобретении авто в РФ. Надо в ЦОН обратиться и на своё имя оформить. Но дело в том, что многие не хотят на себя оформлять и ставить на учёт", – отметил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Водители машин с российскими номерами в разных регионах страны собирались возле спецЦОНов или у зданий полиции и заявляли, что регистрация автомобилей обойдётся им слишком дорого – придётся заплатить больше стоимости самой машины. Однако в МВД пояснили, что каких-либо исключений или послаблений для таких случаев не предусмотрено.