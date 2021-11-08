Об этом сегодня, 8 ноября, заявил заместитель начальника управления местной полицейской службы Виталий ЦОЙ на брифинге в ДП. По его словам, в Костанайской области сейчас находятся 7 800 автомобилей, которые сняты с учёта в России. Цой вновь добавил, что данные о снятых с учёта авто полицейские получили от коллег из РФ.

Цой коротко напомнил, что за управление машиной, снятой с учета, автовладельцам грозит штраф в размере 10 МРП (29 170 тенге), а их машины продолжат отправлять на штрафстоянку. Получить машину назад можно, но только при предъявлении договора купли-продажи.

- Я вам объясню процедуру, как работают сотрудники полиции, - сказал Цой. - После того, как наш сотрудник останавливает автомобиль с иностранными номерами, он по базе данных МВД проверяет транспортное средство. Если оно снято с учёта, то на водителя составят протокол по ст. 590 ч.2 КоАП РК, и машину отправляют на спецстоянку. Чтобы ее вернуть, нужно обратиться в уполномоченный орган, который изъял машину, уплатить штраф и предоставить документы, подтверждающие владение машиной.

- Вчера на совещании с акимом Костаная ваш коллега, начальник МПС Курмет Мажикенов, говорил, что есть телефон 52-66-06, по которому можно дозвониться и узнать есть ли машина в базе МВД. Мажикенов обещал посадить за этот телефон сотрудника. Это сделано? - спросил корреспондент "НГ".

- Сидит человек сейчас, проверяет. Но вы поймите, звонков очень много, поэтому телефон не всегда доступен. Наберитесь терпения. Мы проработаем вопрос, чтобы увеличить число сотрудников за этим номером, - ответил Цой.

- Сейчас по интернету гуляют сразу несколько баз авто снятых с учёта в России. Насколько они достоверные и будете ли вы публиковать список номеров, который есть в вашей базе?

- Я не знаю какие базы ходят в интернете. Полицейские работают по списку от МВД. Этот список мы не будем публиковать. Я хочу отметить, что владелец ТС с росучетом, испытывает некоторые риски. он не проверяет машину на предмет законности покупки, числится ли она в угоне. Покупают кота в мешке. Он может им управлять по страховому полису и всё. Я считаю, что автомобиль это источник повышенной опасности и его владелец должен зарегистрировать машину, поставить ее на учёт.

- А если владелец машины не сможет предоставить документы, как долго вы будете хранить машину на штрафстоянке?

- Она долго будет стоять на стоянке. Уничтожить ее можно по решению суда.

- Списки же не окончательные и вы будете их обновлять?

- Да, списки будут обновляться. Министерство внутренних дел будет делать запросы и обновлять списки. Я вам хочу привести статистику. За 10 месяцев 2021 года на территории нашей области было совершено 83 ДТП с участием авто с иностранными номерами, в которых погибли 18 и ранены 107 человек. В 60 случаях виновником аварии было авто с иностранным учетом. Каждое пятое ДТП было с автомобилем с иностранными номерами.

- Водители спрашивают, почему вы раньше не запрашивали списки в МВД РФ? Вы их впервые получили?

- Анализ автомобилей проводили. Административная полиция Костаная даже инициировала запросы в МВД. Но не знаю, по каким причинам нам ранее МВД РФ не предоставляло эти списки.

По словам Виталия Цоя по доверенности водители могут управлять автомобилем, но он должен стоять на учете хоть где-то.

Фото Георгия ГОВОРОВА