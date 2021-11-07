Владельцы автомобилей, которые стоят или стояли на учёте в России, сегодня, 7 ноября, в 15 часов пришли к зданию акимата Костаная. Они хотели встретится с руководством города и задать свои вопросы.

В эти выходные дни полиция начала отравлять на штрафстоянку автомобили, снятые с учета в России, что и вызвало возмущение собравшихся.

Вместо акции встреча

На площади перед горакиматом автомобилистов уже ждали около десятка сотрудников полиции. Поэтому те, кто пришел раньше, собирались в неподалеку и ждали собратьев по несчастью. Тех, кто гулял или стоял возле акимата, полицейские просили предъявить документы, но никого не задерживали.

Когда часть сотрудников в форме покинули площадь, автомобилисты подошли ближе и собрались напротив акимата - возле памятника Пушкину.

Заместитель акима Костаная Саят Шаймурунов предложил всем пройти внутрь. Владельцы машин согласились и после небольшого столпотворения в холле около 40 человек прошли в малый зал, где их уже ждали аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ, начальник местной полицейской службы Курмет МАЖИКЕНОВ и председатель гормаслихата Багитбек САНДЫБЕКОВ.

- Я хочу спросить у властей - что происходит в нашем городе и, я так понимаю, во всей области и стране, - спросил Вячеслав КАМЕНЮК. - Автомобили на российском учете сначала разрешили спокойно ввезти, а теперь отбирают прямо на улицах. Вы сеете панику среди населения, обрушаете рынок! Хотелось бы знать - почему и на каком основании?





- Из Российской Федерации мы получили список снятых с учёта автомашин, их всего по стране около 88 000, которые были проданы в Казахстан, - ответил Мажикенов. - Большинство наших граждан, которые управляют машинами с российскими номерами, действуют в рамках закона. У них есть действующая регистрация в РФ, есть договор купли-продажи и страховой полис. Для полиции нет разницы, на машине какого учета двигается наш гражданин. Главное - чтобы она где-то числилась на учете. Мы с Россией находим в союзе, согласно нашему закону «О дорожном движении», ст. 66 п. 2, водитель обязан зарегистрировать машину за 10 рабочих дней.

Мажикенов отметил, что все изъятые машины могут быть возвращены владельцам, если те предоставят договор купли-продажи. Правда, придется выплатить государству штраф. Но вновь сесть за руль казахстанец всё равно не сможет - до того момента, пока не поставит машину на учете на родине или в России.

У автовладельцев сразу же возник вопрос - как сейчас поставить на учет свои российские автомобили. Найти бывшего владельца они не могут, так как связи с ним нет и какие-либо адреса или телефоны отсутствуют. Да и найти его при закрытых границах - задача не из лёгких. А платить сборы и пошлины, которые превысят стоимость автомобиля, владельцы машин не могут.





- Знаете, почему мы покупаем эти автомобили? - спросила акима Костаная Айман ТЫНЫБЕКОВА. - Я - мать четверых детей, квартиру мы снимаем. Машина мне нужна, чтобы зарабатывать деньги. У меня была машина с казучетом, но она сгорела. Купить новую «казашку» я позволить себе не могу. Естественно, купила российскую, потому что цена приемлемая. Мы сюда пришли, чтобы решить эту проблему.





- Если есть дельные предложения, мы предлагаем создать рабочую группу, чтобы мы могли их обсудить, - ответил Кайрат Ахметов. - Но вот так просто, извините: «Я поехала, купила, но я не могу встать на учёт»... Ну мы живём в правовом государстве. Даже если вы покупаете велосипед, то должны быть документы.

По примеру армянских номеров



Автомобилисты считают свои машины купленными законно.

- Я купил машину три месяца назад и спокойно ввёз её в Казахстан, ни один госорган мне ни слова против не сказал, а через 10 дней её сняли с учёта в республике Марий Эл, - сказал Вячеслав Каменюк. - Теперь государство, которое разрешило ввоз, отбирает моё имущество. Единственное конструктивное решение, которое я вижу, - отменить для нас таможенный сбор и дать нам разрешение поставить наши машины на казахстанский учёт. Мы готовы платить налоги, оформлять страховку и отвечать за свои ДТП. Дайте нам возможность поставить авто на учет по приемлемым ценам! Люди, которые здесь собрались, это лишь малая доля пострадавших. Если ничего не сделают власти, я никого не призываю, но людей здесь соберется еще больше.

То есть, владельцы автомобилей с российскими номерами предлагают сделать с их машинами то же, что уже сделали с авто с армянскими номерами: ввести временные желтые номера, уплатить минимальные пошлины, которые не превышают 10 000 тенге, и поставить на учет в Казахстане. У этого плана есть проблема - армянские авто на момент кризиса были зарегистрированы на родине и не имели проблем с учетом. Смогут так же легализовать машины с росучетом - пока большой вопрос.

По мнению собравшихся, они не получили от акимата ответа на главный вопрос - что делать, если вас остановят на дороге полицейские и выяснится, что автомобиль снят с росучета? Кайрат Ахметов предложил - пока идут разбирательства и заседания рабочих групп, оставить свою незарегистрированную машину в гараже. Такой вариант автовладельцев не устроил, особенно тех, для кого «ласточка» - средство заработка.

Курмет Мажикенов добавил, что узнать, стоит ли машина на учете, можно по телефону дежурной части 52-66-06. Мол, у полицейского на том конце провода есть доступ к базе данных ДП. Нужен только госномер. Некоторые из присутствующих на встрече попытались дозвониться по этому номеру, но потерпели фиаско. Начальник МПС пообещал после заседания посадить на этот телефон отдельного человека, чтобы он стал доступен для костанайцев.

За акима и начальника МПС вступилась лидер поисково-спасательного отряда «Дос» Олеся ЛОГОШИНОВАЧЕВСКАЯ. Она в качестве примера привела ситуацию, когда волонтера отряда ударила машина с росучетом.





- Это проблема не акимата и правительства, это вина недобросовестных продавцов, - считает Олся. - Риски существуют. Нужно было их просчитывать. Я лучше за 500 000 куплю подержанную БМВ... (здесь ее прерывают возмущенные автомобилисты - «НГ»). Нужно обращаться к тем, кто продал эти машины.

У Дамира ДЖАКАНОВА тоже забрали автомобиль. 10 месяцев он спокойно ездил на этой машине по улицам Костаная, а вчера выяснилось, что авто в угоне.





- Во время моего задержания у моего "Хендай Акцента" с автоматической коробкой передач был включен режим паркинга, - рассказал Джаканов. - Полицейские в этом режиме погрузили машину на эвакуатор, её волоком затащили. На штрафстоянке её привязали тросом к машине чужого человека и волоком стащили с эвакуатора. Никаких документов, кроме акта изъятия, мне не предоставили. Письма из органов внутренних дел России я тоже не видел.

Курмет Мажикенов попросил Дамира написать заявление в управление собственной безопасности и обещал провести проверку.

Встреча продлилась почти полтора часа. Конкретных договоренностей не выработали. Полиция продолжит отправлять на штрафстоянки машины, снятые с учёта. Подробности обещают рассказать завтра на брифинге в ДП.





Представители акимата составили список из семерых владельцев автомобилей, которые захотели войти в состав рабочей группы. Они будут писать предложения, которые направят в Парламент.





- Аналогичная картина была у автовладельцев с армянскими номерами, - высказался после того, как большая часть собравшихся разошлась, Багытбек Сандыбеков. - Мы тоже создали рабочую группу. Долго встречались, обсуждали. Все предложения, которые записали, мы передали куда надо. Вопрос был решен. Но на это нужно время.

Фото Ксении РЕБИК

