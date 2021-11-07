В алматинской Назарбаев Интеллектуальной школе в конце октября проходил вполне, я думаю, рядовой тематический бал по случаю окончания первой четверти. Посвящен он был вселенной Гарри Поттера – новому культу современных подростков. Один из учеников пришел на вечеринку в юбке. Его отчитали, отвели к психологу. Затем приехали родители, отвезли его домой. Мальчик сбросился с 11 этажа.

В этой истории так много грязи. Носители скреп скажут: «Да он просто гомик! Таких нужно расстреливать и сбрасывать с 11 этажа». Чем только усугубят ситуацию. Последовавший комментарий школы содержал формулировки: не было юбки и не было психолога, вообще ничего не было. Как будто и не существовало мальчика, а имя школы чистенькое и белое, как воротничок школяра.

Реакция на протест, который подняли ученики, которые пришли в школу в юбках и с плакатами «У одежды нет гендера», «Ты важен. Не молчи». Протестующих вызвали на ковер и сказали (дословно!): «Вы все состоите в секте геев». Всей этой ситуацией образцовая школа утопила себя в… ну вы понимаете в чем.

Конечно, в этой истории много нюансов. У парня, вроде как, были проблемы в семье. Его друзья, комментируя случившееся, предполагают, что ситуация в школе могла стать поводом, но никак не причиной суицида. Семья вообще отказалась комментировать ситуацию, но я не перестаю надеяться, что по дороге домой парень не услышал от мамы и папы слов, которые могли бы его окончательно доконать. Просто надеюсь.

Он виноват? Нет, конечно. Судя по тому, что я читал об этой ситуации, мальчику просто не хватало внимания. Вот он и просил подругу накрасить ему глаза в лагере – ради прикола, повеселиться. И на вечеринку пришел в юбке, чтобы на него просто обратили внимания сверстники. Отнюдь, администрация навострилась. И в этом бич наших школ.

В шестом классе я обесцветил волосы. Наверное, я был первым, кто это делал в школе, по крайней мере - в 2010-х. Знатный поднялся шум, на это все обратили внимание. Делал я это, не эпатируя, а экспериментируя. Однажды перед уроком физкультуры меня подозвала пожилая учительница и тихо сказала: «Что ж ты делаешь? Ты что, из этих? Прошу, убери вот это с головы, смотреть ведь стыдно. Тебя потом нормальные пацаны окружат за школой и побьют». Как вам, нормально? Цвет я так и не изменил, а преподавательница потом извинилась.

За год до выпуска из школы один мой одноклассник тоже решил обесцветиться. В течение нескольких месяцев каждый день к нему подходили завучи и директор и под самыми разными предлогами, иногда довольно агрессивно, заставляли убрать краску с волос. В ответ они встречали холодную решимость: «Не буду».

Все националисты, гомофобы, конформисты и нонконформисты, даже нурлыкуны начинаются в школе. Любому человеку нужно место, где он будет чувствовать себя в органичной среде. Если не дома, то в школе. Если не в школе, то в секции. Если не в секции, то на улице. Вот она примет всех.

Научатся ли в наших школах понимать, что каждый важен? Что ученики - это не бумажки в личном деле и не оценки в журнале, не безликая масса в галстуках. Ученик – это сосуд. А если с сосудом обращаться неделикатно, он может разбиться. С 11 этажа. Да и цепочка мест принятия станет короче.